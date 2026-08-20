Morosidad: Kicillof anunció investigaciones y posibles multas millonarias contra billeteras virtuales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se involucró en la polémica por los altos niveles de morosidad en el pago préstamos y anunció investigaciones y posibles sanciones para las billeteras virtuales que infrinjan la ley de defensa del consumidor.

En una conferencia de prensa que brindó este jueves por la tarde, junto con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, Kicillof afirmó que existe “una situación de gravedad extraordinaria”, porque “no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de seis millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.

“Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, remarcó Kicillof.

El gobernador bonaerense convocó a una conferencia de prensa para anunciar medidas por el endeudamiento familiar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

“Lamentablemente, el gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos. En la Provincia, tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”, adelantó.

Costa estuvo a cargo de puntualizar las acciones contra las billeteras virtuales. “Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”, dijo el ministro, uno de los alfiles más cercanos a Kicillof. “Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, destacó Costa.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sintetizó Costa.

El ministro de Producción provincial ejemplificó con algunas conductas de las billeteras virtuales que, según el relevamiento del gobierno de Kicillof, están reñidas con la normativa de defensa al consumidor. “¿Qué encontramos actuando de oficio en las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago? Que no te dicen del valor que te cobran por los servicios, porque se reservan el derecho de establecer cargos sin especificar cuáles son en las operaciones. Eso viola la ley de defensa al consumidor", aseveró Costa.

Entre otros ejemplos que ofreció, Costa dijo que esas plataformas “dan por aceptados nuevos términos y condiciones si uno sigue usando la plataforma [sin consultarle al usuario si acepta esos nuevos términos y condiciones]”, que, “en caso de tener problemas de seguridad con la cuenta o la aplicación, se invierte la carga, es responsabilidad del usuario”, y que “las empresas se arrogaban derecho para retener plata y cobrarse deudas de otro contrato”.

Kicillof ya intervino con anterioridad en el tema de la morosidad, que lo pone nuevamente en la vereda opuesta al Gobierno. A principios de julio, el Banco Provincia anunció un plan por el que redujo tasas para los casos de mora temprana (hasta 90 días de atraso) y avanzada (más de 90 días. En el primer caso, ofrece acceder a una tasa del 50%; en el segundo, a una tasa especial del 31% anual.