Murió el padre de la diputada Victoria Tolosa Paz: “Te fuiste luchando”

El padre de la diputada Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio, murió este jueves a los 76 años y la legisladora de Unión por la Patria (UxP) lo despidió mediante un sentido mensaje en sus redes sociales. “Te fuiste luchando”, expresó en X. El hombre era investigador, astrólogo y una figura reconocida de La Plata.

“Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final. Y al mismo tiempo sé que te fuiste de este plano, pero que vas a seguir estando siempre”, escribió Tolosa Paz vía X.

La exministra manifestó que su padre era alguien que creía que las personas solo son una “mínima partícula” del universo y contó que su búsqueda estuvo ligada a lo “esencial de la vida, los planetas, los astros, las vidas pasadas y las vidas futuras”.

Una parte del mensaje de Tolosa Paz por la muerte de su padre Redes

“Por eso sé que hoy estarás, sin duda, en algún lugar de ese cielo que tantas veces observaste y trataste de comprender. Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”, señaló Tolosa Paz.

A su vez, admitió que siempre se quedará con ella una enseñanza de Juan Honorio, relacionada a buscar en lo profundo de la esencia “la autenticidad del ser”.

“Ser auténticos con nosotros mismos. Vos lo resumías de una manera muy sencilla y muy tuya: uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja. Si naciste con semilla de manzana, tenés que poder manifestarte como manzana. Detrás de esas simples palabras había una enseñanza enorme: que muchas veces el sistema de valores en el que vivimos hace que el ser humano se aleje de sí mismo”, agregó.

Victoria Tolosa Paz, diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires Astarita Nicolás/AFS

En ese contexto, la diputada nacional le agradeció a su padre por las horas de astrología que compartieron, por las conversaciones sobre política, por las “miradas dolorosas” sobre el país y por haber mantenido la esperanza de que Argentina podía salir adelante.

“Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros. Te mando un beso enorme, taurino. Te quiero mucho, papá. Te vamos a extrañar siempre. Y cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, concluyó, en referencia a su hermano, también llamado Juan Honorio, quien murió en un accidente de tránsito en 2018.

Figura reconocida en La Plata

Juan Honorio Tolosa Paz nació en 1950 en La Plata y a lo largo de los años logró convertirse en una figura reconocida de esa ciudad. De joven jugó en el club Los Tilos de rugby y abrió distintos comercios, desde una fiambrería y una agencia de Prode, hasta un criadero de pollo.

El mensaje que publicó Los Tilos Los Tilos

Sin embargo, su pasión la halló de adulto en la astrología. Se especializó y comenzó a brindar cursos, muchos de ellos en España. Se casó con Laura Figliozzi y juntos tuvieron cuatro hijos: Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio, fallecido a los 38 años.