La diputada porteña de Fuerza Buenos Aires Noemí Geminiani, que también se desempeñaba como secretaria adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), murió a los 63 años, informó este viernes la Legislatura porteña.

La sindicalista, una dirigente histórica de la CGT, había asumido en 2025 una banca por el bloque peronista. En el mundo sindical ocupaba también el rol de cosecretaria de Estadísticas y Registros de la central obrera.

“Desde la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lamentamos profundamente el fallecimiento de Geminiani y le enviamos un muy sentido pésame a todos sus familiares y amigos en este momento de tanto dolor”, expresó el parlamento porteño en un comunicado.

El mensaje de la Legislatura porteña tras la muerte de Geminiani Captura

La Legislatura dispuso además la suspensión de todas las actividades institucionales previstas para este viernes.

La trayectoria

Geminiani nació en Entre Ríos e inició su actividad política en 1987 en la ciudad de Buenos Aires, luego de haberse afiliado al Suterh, según consignó Mundo Gremial.

Tras haberse consolidado dentro del sindicato y lograr el puesto de secretaria adjunta, el año pasado decidió competir en la arena legislativa. Ingresó como sexta diputada en la lista del peronismo que se llamó “Es ahora Buenos Aires” y que encabezó Leandro Santoro.

Geminiani durante una charla en septiembre Redes

“Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida compañera Noemi Geminiani, diputada por nuestro bloque y secretaria adjunta del SUTERH. En estos momentos tan difíciles, desde nuestro bloque acompañamos a su familia y a sus compañeros. ¡Hasta siempre Noemi!“, expresó el bloque vía X.

En su último mensaje, publicado a inicios de semana, Geminiani había celebrado la visita del papa León XIV a la Argentina.

Geminiani movilizó contra la detención de Cristina Kirchner Redes

“El mensaje del papa León me hizo pensar y reflexionar sobre qué país queremos y qué desafíos tenemos por delante”, manifestó en esa ocasión.

Y agregó: “Nuestro desafío es construir un proyecto colectivo en el que haya un lugar para cada uno de nosotros, donde nadie quede afuera y donde todos podamos ser protagonistas de nuestro futuro”.

Despedida en redes

En las redes sociales, legisladores y fuerzas políticas de la Ciudad despidieron a la legisladora y sindicalista.

“Hoy despedimos a Noemí Geminiani, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y compañera en la Comisión de Personas Mayores. Recordaremos siempre su compromiso y su calidez. Enviamos un abrazo enorme a su familia y a sus amigos. Que en paz descanse”, expresó Graciela Ocaña, exdiputada nacional y actual legisladora del espacio Confianza Pública.

Por su parte, Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), expresó: “Lamentamos el fallecimiento de la legisladora Noemi Geminiani. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos”.

El mensaje de Pilar Ramírez Captura

Desde el peronismo, el legislador de Fuerza Buenos Aires Matías Barroetaveña despidió a Geminiani y la describió como una “compañera comprometida, de militancia incansable, que siempre estuvo presente acompañando y poniendo el cuerpo en cada lucha”.

“Nos queda su ejemplo, su convicción y el recuerdo de tantos momentos compartidos. Ojalá podamos seguir el camino que ayudaste a construir, con el mismo compromiso y la misma fuerza. Hasta siempre, querida Noe”, agregó.

El mensaje de Matías Barroetaveña Captura

También se expresó la sede de la Ciudad de la UCR. “Lamentamos el fallecimiento de Noemí Geminiani, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de militancia en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, señaló el cenetenario partido.