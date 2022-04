Nacha Guevara rompe el silencio tras la indemnización por su exilio en los años ‘70

Tras la polémica mediática desatada después de que trascendiera que Nacha Guevara recibiría una cifra millonaria como compensación del Estado argentino por su exilio durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón, la actriz y cantante rompió el silencio. “Estoy mucho más tranquila que la semana pasada”, aseguró.

“Lo único que he firmado es una notificación”, precisó, y continuó: “Esa reparación se dará en un futuro… Imaginate que hace 22 años que apliqué [a la reparación], el tiempo que puede pasar hasta recibir esa reparación es como entrar en dimensión desconocida”.

En diálogo con Radio Perfil, al ser consultada por el motivo que la condujo a aplicar a esa reparación hace 22 años y no al momento del regreso de la democracia en la Argentina, Guevara esgrimió sus razones. “Creo que la ley por la cual esto se aprobó no fue inmediatamente después de mi exilio”, dijo, y agregó: “Estas cosas llevan tiempo, lo discutís con tu familia, lo hablás… No tengo respuesta para eso”.

En este sentido, Guevara confesó lo que vivió en ese momento. “Se me vino una película con todas las imágenes juntas”, dijo la actriz, y continuó: “Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”.

La actriz y cantante repasó su huida. “Un exilio es una muerte”, definió, y subrayó: “Uno tiene que partir en 48 horas, dejarlo todo, los amigos, la familia, los trabajos y hasta la identidad. Y, además te tenés que ir con tres chicos y US$350, en mi caso. No hay tiempo para hacer un duelo de lo que se pierde. No hay manera de hacerlo, uno tiene que tirar para adelante y hacerse cargo de la situación de la familia”.

Así, Guevara aseguró que nunca pudo atravesar “ese vendaval de emociones que causa una salida tan traumática”. “La experiencia del exilio es intransmisible, es un gran desamparo, es una gran desorientación”, sostuvo, y consideró que sus hijos fueron su motor. “Sin ellos no hubiera tenido la fuerza que tuve”, aseguró.

Ante las críticas recibida luego de trascender la reparación, Guevara señaló: “Lo que dice todo el mundo habla más del mundo que de mí”. Y agregó: “Un comentario aislado es muy pequeño frente a la situación que vivimos”.

Además, remarcó: “Al punto que hemos llegado en este odio por el otro. Si nos diéramos cuenta de lo que este odio está produciendo en todos los ámbitos, creo que podríamos establecer una sociedad más tolerante que nos permitiera avanzar”.

Y cerró: “Esta es la era de la desigualdad, de la estupidez y de la ignorancia. Eso es lo que hemos creado. O nos hacemos cargo y paramos el motor o vamos a darnos contra una pared”.

A pesar de que optó por compartir en el día de ayer diversas publicaciones referentes a aquellos oscuros años de la historia argentina, la cantante y actriz no ha desmentido ni confirmado por el momento tales versiones.

