Natalia Sánchez Jáuregui, la diputada que saltó de Juntos por el Cambio al Frente de Todos, aseguró que recibió amenazas de muerte y mensajes de odio: “Ojalá que te agarre cáncer”

Natalia Sánchez Jáuregui, la diputada por el partido Fe que asumió su banca en 2019 en alianza con Juntos por el Cambio (JxC) y que la semana pasada decidió sumarse a la fuerza del Frente de Todos (FdT), aseguró hoy que recibe amenazas de muerte y mensajes de odio desde las redes sociales por su pase de la oposición al oficialismo.

“He recibido ataques con una violencia tremenda durante días y me han dejado profundamente asombrada, hasta frases como ‘ojalá que te agarre cáncer’ y amenazas de muerte, han posteado fotos de mis hijos”, denunció Sánchez Jáuregui en diálogo con Radio 10.

Por otra parte, dijo con preocupación que también fue amenazada su familia y que se publicó su número de celular en las redes sociales.

“Me llegaron mensajes por el celular, me han amenazado con escraches, con venir a mi casa. Mis hijos que son pequeños, lo han entendido y saben que su madre representa a las clases más postergadas y me preocupaba que malinterpreten que me equivoqué”, dijo.

Sobre el tema, por último advirtió: “No me van a amedrentar porque estoy muy feliz con este paso, por haber tomado la decisión de volver al peronismo”.

Sánchez Jáuregui, legisladora por Necochea y referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el miércoles pasado tomó la decisión de dejar su alianza con JxC y pasar a las filas del oficialismo, actitud muy criticada por la oposición. Con ese pase, convirtió al bloque del FdT en la primera minoría de la Legislatura.

La legisladora desarrolló su carrera política bajo el ala del fallecido sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas y en las filas del PJ bonaerense, junto con el actual jefe de Gabinete del distrito, Martín Insaurralde, quien sería uno de los responsables de su cambio al oficialismo.

Ante la pregunta de Gustavo Sylvestre sobre cómo fue su convivencia con JxC y si sintió que había dado un paso equivocado al sumarse a esa fuerza, dijo: “La verdad que sí, fue un paso muy duro (...) trabajé en los dos primeros años en el cierre de un basural a cielo abierto y en la apertura de un frigorífico donde trabajan hoy 700 personas, y a pesar de eso nos relegaban como espacio político, nos recortaban de la foto”.

En una entrevista con LA NACION, el domingo pasado, Sánchez Jáuregui había asegurado sobre su vivencia en JxC: “Nos trataban como los negritos de Juntos por el Cambio”. Por lo que Sylvestre le consultó si es así como se sentían.

“En realidad sacaron la frase de contexto, quise decir que quizás en su pensamiento, nosotros representamos a los descamisados de Evita, los cabecitas negra, y nos necesitaron por una conveniencia y después nos apartaban”, contestó.

Por último, dijo que no se siente “una traidora” y argumentó su pase en que no encontraba una puerta para el diálogo donde se encontraba.

La legisladora, en la entrevista con LA NACION había explicado: “Decidimos no acompañar más al frente porque no nos sentíamos representados, no éramos tenidos en cuenta. Hace dos años, yo no tenía el rol que tengo ahora. Hoy yo me encuentro en otra posición de toma de decisiones, no como cuando estaba Momo. Venimos sorteando obstáculos, nos sentimos más ninguneados desde lo que éramos”.

Por otra parte, aclaró que no abandona el Partido Fe y que la decisión de volver al peronismo es un proceso que se da hace dos años conformando la alianza con el peronismo.

Por otra parte, criticó al diputado de JXC Cristian Ritondo quien aseguró que es una “tránsfuga” y que debe “devolver la banca”.

“El de Ritondo ha sido un ataque con un contenido misógino, él dijo que iba a ser más duro y apuntó contra mí con frases violentas y yo le diría si no es él quien traiciona los valores del peronismo”, dijo Sánchez Jáuregui sobre una entrevista que dio el diputado a LN+.