Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

A medida que avanza el ciclo lectivo 2026, muchos se anticipan a cuándo son las vacaciones de invierno, en especial para la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses que tienen hijos en edad escolar ya pueden conocer las fechas en que se lleva a cabo este receso de dos semanas, ideal para planificar algún viaje u actividades en familia.

Para ello, hace falta consultar el calendario escolar 2026 de la provincia. Además de detallar las fechas de inicio y final de clases, también contempla el período de vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno son dos semanas de receso que suelen ser en el mes de julio Fabian Marelli

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

Según el calendario escolar que el gobierno bonaerense publicó en diciembre del año pasado, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires serán entre el 20 y el 31 de julio. De esa forma, coincide con otros tres distritos: la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Estas serán las últimas jurisdicciones que tendrán su receso invernal este año.

Cabe recordar que puede haber unos días más de descanso puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el anterior a estas dos semanas. Por lo tanto, las escuelas bonaerenses abrirán sus puertas a los docentes y alumnos a partir del lunes 3 de agosto.

Cuándo son las vacaciones de invierno en todas las provincias

El calendario escolar 2026 completo X

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

Jurisdicción Receso invernal Buenos Aires del 20 al 31 de julio ​ CABA del 20 al 31 de julio ​ Catamarca del 13 al 24 de julio ​​ Chaco del 20 al 31 de julio ​ Chubut del 13 al 24 de julio ​​ Córdoba del 6 al 17 de julio ​ Corrientes del 13 al 24 de julio ​​ Entre Ríos del 6 al 17 de julio ​ Formosa del 13 al 24 de julio ​​ Jujuy del 13 al 24 de julio ​​ La Pampa del 13 al 24 de julio ​​ La Rioja del 13 al 24 de julio ​​ Mendoza del 6 al 17 de julio ​ Misiones del 13 al 24 de julio ​​ Neuquén del 13 al 24 de julio ​​ Río Negro del 13 al 24 de julio ​​ Salta del 13 al 24 de julio ​​ San Juan del 6 al 17 de julio ​ San Luis del 6 al 17 de julio ​ Santa Cruz del 13 al 24 de julio ​​ Santa Fe del 6 al 17 de julio ​ Santiago del Estero del 20 al 31 de julio ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 13 al 24 de julio ​​ Tucumán del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito.

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia. La fecha establecida para el último día de clases este 2026 es el martes 22 de diciembre, tan solo unos días antes de la Navidad.

De esta forma, el gobierno bonaerense garantiza un total de 190 días de clases para todos los niveles educativos. Con este calendario escolar se busca asegurar la continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial.

Las clases terminan en la provincia de Buenos Aires el 22 de diciembre DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

A continuación, este es el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia: