Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires
Ya es posible anticipar cuándo es el receso invernal de dos semanas para las escuelas bonaerenses; ¿cómo es para el resto de las provincias?
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A medida que avanza el ciclo lectivo 2026, muchos se anticipan a cuándo son las vacaciones de invierno, en especial para la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses que tienen hijos en edad escolar ya pueden conocer las fechas en que se lleva a cabo este receso de dos semanas, ideal para planificar algún viaje u actividades en familia.
Para ello, hace falta consultar el calendario escolar 2026 de la provincia. Además de detallar las fechas de inicio y final de clases, también contempla el período de vacaciones de invierno.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires
Según el calendario escolar que el gobierno bonaerense publicó en diciembre del año pasado, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires serán entre el 20 y el 31 de julio. De esa forma, coincide con otros tres distritos: la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Estas serán las últimas jurisdicciones que tendrán su receso invernal este año.
Cabe recordar que puede haber unos días más de descanso puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el anterior a estas dos semanas. Por lo tanto, las escuelas bonaerenses abrirán sus puertas a los docentes y alumnos a partir del lunes 3 de agosto.
Cuándo son las vacaciones de invierno en todas las provincias
De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:
|Jurisdicción
|Receso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito.
Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires
El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia. La fecha establecida para el último día de clases este 2026 es el martes 22 de diciembre, tan solo unos días antes de la Navidad.
De esta forma, el gobierno bonaerense garantiza un total de 190 días de clases para todos los niveles educativos. Con este calendario escolar se busca asegurar la continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial.
A continuación, este es el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
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