Neetbooks, bicicletas, mochilas y viajes: Axel Kicillof expande el gasto y suma regalos del Estado para apuntalar su campaña

LA PLATA.- Netbooks. Bicicletas. Cunas. Gorras, mochilas o botellas de agua. También descuentos para comprar alimentos y para cargar la SUBE. El gobernador Axel Kicillof potenció su campaña hacia las PASO en las últimas semanas con la entrega de bienes o de beneficios que están comprendidos en distintos planes de gobierno pero que en el contexto actual adquiere un claro tinte proselitista. Todo antes de la veda que regirá la semana que comienza.

Atento a la norma que prohíbe 25 días antes de la elección la publicidad de los candidatos con elementos que promuevan la captación del sufragio, Kicillof entregó en la semana que pasó la netbook número 100.000, anunció la universalización del plan cunita que repartirá 7 mil kits mensuales y, semanas antes, entregó miles de bicicletas.

El reparto de bienes no pasó desapercibido por la oposición que elevó un pedido de informes en la Legislatura provincial para pedir explicaciones por estos gastos. Y tampoco pasó inadvertido por los usuarios o beneficiarios de las redes sociales. “Gracias gobernador, muy linda la bici. Al acto político lo hubieras dejado para otro día, al menos con mi hijo. No me interesa”, escribió la semana que pasó Mariana Buchicardi, mamá de un estudiante de Maipú, luego de un acto en el que Kicillof entregó 115 bicicletas en ese municipio como parte de un programa sustentable promovido por el ministerio de Ambiente de la provincia.

“Mi hijo fue convocado por el colegio para la entrega de bicicletas que por concurso ganaron (cuestión que al que no estaba presente no se la entregaban) O sea. ¿Se la ganó o no? No entiendo -denunció Buchicardi en redes sociales- Si a las 14.30 recién está volviendo del colegio o del acto político desde las 7.30 que salió de casa. Y viene con hambre”, escribió a modo de queja y visiblemente enojada la mujer que es mamá de uno de los pibes de cuarto año de una escuela de Maipú que resultó beneficiado.

“El reparto de bicicletas corresponde a un plan para alumnos de escuelas públicas de la provincia a los que se les propone que escriban un proyecto para resolver una problemática ambiental de sus barrios que incluya la bicicleta como solución y de premio se pueden llevar hasta 40 bicicletas”, se informó desde el Poder Ejecutivo a LA NACION.

“Compramos hasta el momento 2700 bicicletas y entregamos 1300 en 25 de Mayo, Berisso, Brandsen, Carmen de Areco, Chacabuco, La Costa, Lomas de Zamora, Maipú, San Vicente, Tordillo, Tres Lomas, General Villegas y Mercedes”, se precisó desde el Poder Ejecutivo.

Tras estos sucesos el diputado Alex Campbell presentó un pedido de informes en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires para que el gobernador explique en qué consiste el programa movilidad sustentable que ya repartió al menos 2700 bicicletas. Y para que informe sobre el monto total invertido por el gobierno y a qué empresa se adjudicó la licitación. Todas preguntas dirigidas al ministerio de Ambiente que conduce Daniela Vila, militante de La Cámpora.

Kicillof, con Correa y Nardini, en la entrega de netbooks de este lunes en Malvinas Argentinas Demian Alday Estevez - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

“Recientemente nos hemos anoticiado de que en plena campaña electoral en una provincia donde los chicos y chicas no tienen los días de clases que corresponden y las escuelas han cerrado por falta de calefacción y agua el gobernador destina recursos a repartir bicicletas a una semana de las PASO”, se lee en el pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo.

La última de estas entregas tuvo lugar el jueves en Ezeiza, distrito gobernado por un intendente aliado a Kicillof, Alejandro Granados que ahora postula a su hijo Gastón Granados. No obstante antes se repartieron también en algunos distritos gobernados por la oposición, donde se convocó al intendente local a participar del acto, que desde el Poder Ejecutivo siempre se promocionó como parte de una política pública. Pero los legisladores de Juntos por el Cambio objetaron el reparto.

“Queremos saber de qué se trata el programa como también a quién se adjudicó la licitación”, dijo Campbell. “Gobernador, por favor, administre los recursos eficientemente”, agregó el legislador que fue funcionario de María Eugenia Vidal.

Antes, en mayo, el poder ejecutivo provincial inició una licitación por 805 millones de pesos para comprar mochilas, botellas de agua, gorros y calcomanías para apuntalar el programa de viajes de egresados financiados por el gobierno. En concreto se cotizó la compra de 100 botellas de agua; 100 mil mochilas, 100 mil gorros y 200 mil calcomanías, mediante el expediente de compra N°600377 LPU23.

La tercera etapa de los viajes de egresados para chicos de 17 años de escuelas públicas tendrá lugar entre agosto y octubre. Este plan comenzó en 2021 y de acuerdo a fuentes del gobierno ya permitió movilizar más de 120.000 chicos y activar 7000 millones de pesos para turismo. El programa incluye alojamiento de tres a cuatro noches, traslados y excursiones.

En Maipú Kicillof repartió bicicletas para un programa de movilidad sustentable

EL sector joven -de 13 a 17 años- también tiene beneficios de mil pesos en la recarga de su tarjeta SUBE, con cuenta DNI la tarjeta de promociones del Banco Provincia. Otra clara señal de que buena parte de la estrategia electoral del gobernador apunta al sector más joven.

A principio de este mes Kicillof anunció también un 35 por ciento de descuento en todas las compras de carnicerías, pescaderías y frigoríficos cada fin de semana con un tope de 4 mil pesos por compra. Más descuentos del 40 por ciento en verdulerías con tope de reintegro de dos mil pesos, también los fines de semana de julio y agosto, siempre con cuenta DNI, un beneficio al que se puede acceder aún no siendo uno de los 600.000 empleados públicos de la provincia.

Sin embargo el miércoles de la semana que comienza Kicillof deberá ajustarse a la veda que limita la publicidad de los actos de gobierno. “Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”, establece el artículo 64 del Código Nacional Electoral.

“Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.

El reparto de objetos tendrá que esperar hasta terminadas las PASO. Entonces se abrirá una ventana donde el gobernador quedará otra vez habilitado a repartir netbooks, bicicletas, cunitas o gorros, hasta los últimos días de septiembre. Aún quedan 68.000 netbooks por repartir para este año, en esta provincia.