Negri acusó al gobierno de actuar con “mala praxis”

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó hoy la “falta de autocrítica” del Gobierno frente al recrudecimiento de la segunda ola de coronavirus, luego de que el presidente Alberto Fernández decretara un confinamiento masivo en las zonas denominadas de “alarma epidemiológica”, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“El Presidente habló por cadena nacional con un tono en el que se podía pensar que iba a reconstruir el diálogo había destruido, pero a los dos minutos estaba recriminándole a los ciudadanos. Muchos se han contagiado ahora por la mala praxis del Gobierno por no hacer las cosas que correspondía hacer, como testear más y conseguir las vacunas que se prometieron”, remarcó Negri.

El legislador radical advirtió que “la sociedad está más estresada que hace un año y tenemos la economía pulverizada”. Negri agregó: “No sé si el Gobierno toma dimensión de la fatiga social. Dictaron 14 DNU durante la pandemia y ahora mandan una ley que pide más facultades. ¿Para qué piden más facultades si quien tuvo todo el poder tiene toda la responsabilidad del fracaso?”.

Fabián Marelli - LA NACION

“En todo caso, cambien el método, escuche otras voces”, manifestó en declaraciones al programa radial que conduce Magdalena Ruíz Guiñazú. “En un acto de humildad, el Gobierno debería hacer un repaso de la terapia que usó durante un año: aplicó siete meses y medio de cuarentena y anduvo mal ese tratamiento”, sostuvo el jefe de los diputados de la principal coalición opositora.

“El Gobierno tiene la obligación de cambiar porque se trata de la vida. Llamen, escuchen, no griten, no se enojen. Si no, parece que todo estuvo bien, que no hubo mala gestión. Parece que están con una venda en los ojos y no ven los errores. No se puede ser negacionista”, concluyó Negri.

LA NACION