Neuquén: condenaron a tres años de prisión condicional al exintendente que atacó a su sucesor con un cuchillo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A solo una semana del grave episodio ocurrido en Pilo Lil, en el que el actual presidente de la Comisión de Fomento protagonizó un enfrentamiento con su antecesor, la Justicia neuquina resolvió la causa penal mediante un procedimiento de juicio abreviado.

Eliseo Esteban Díaz, quien estuvo al frente de la comisión de fomento durante 12 años, fue condenado por el delito de coacción agravada por el uso de un arma tras haber amenazado de muerte con un cuchillo al actual presidente comunal, Andrés Avelino Infante.

El acuerdo de pena fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, contando con el aval de la defensora Laura Plaza y de la abogada querellante Lorena Miani. La sentencia contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Para mantener la libertad condicional y evitar que la condena se convierta en prisión efectiva, Díaz deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un plazo de tres años. En principio, le impusieron una prohibición absoluta de contacto e intimidación: no podrá ejercer actos de perturbación ni mantener ningún tipo de contacto –por sí ni por terceros– con Infante ni con su grupo familiar.

Asimismo, Díaz deberá fijar un domicilio formal y concurrir a las citaciones y controles de la Dirección de Población Judicializada. Debido a las reducidas dimensiones de la localidad de Pilo Lil, el juez Bagnat remarcó que las prohibiciones responden a la necesidad de prevenir cualquier acto de violencia.

El presidente de la comisión de fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, con el gobernador Rolando Figueroa.

Ante la posibilidad de que ambos hombres se crucen en la vía pública, el magistrado le advirtió expresamente a Díaz: “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”.

El violento episodio que desencadenó el proceso judicial ocurrió el viernes pasado durante una jornada de trabajo con funcionarios provinciales en el comedor del Parador Turístico comunal. La discusión se originó cuando Díaz solicitó un camión de la comuna para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales.

Al exigírsele la presentación de una nota formal para justificar la salida del vehículo y la rendición del combustible, el intercambio verbal derivó en gritos, insultos y empujones.

La pelea con cuchillo entre un intendente de Neuquén y su antecesor

La situación escaló cuando el exjefe comunal extrajo un cuchillo de su cintura y amenazó de muerte a Infante al grito de “Te voy a matar”. Ante el riesgo inminente, la pareja de Infante, Raquel Fantini, debió interponerse físicamente como escudo para frenar la agresión.

Toda la secuencia fue registrada en video por la coordinadora regional provincial Eliana Rivera. Esa filmación se convirtió en la prueba audiovisual determinante presentada por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación y lograr la condena expedita de Díaz.

En sus descargos, Díaz reconoció haber extraído un cuchillo tipo “verijero” (de 10 a 12 centímetros), pero argumentó que actuó únicamente en legítima defensa. Sostuvo que le habían preparado “una cama” y que pretendían agredirlo entre tres personas.

La audiencia se realizó en Junín de los Andes.

Por su parte, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, afirmó que Díaz ya había gestionado el uso del camión comunal el día anterior, por lo que su molestia surgió al regresar y notar que el vehículo no estaba disponible. En la previa del juicio abreviado, Alfonso aseguró que fue el propio Infante quien inició la agresión física al tomar a Díaz del pecho.

Finalmente, en la audiencia judicial posterior, la defensora oficial de Díaz, Laura Plaza, avaló el acuerdo de juicio abreviado propuesto por la fiscalía para cerrar la causa.