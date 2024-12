Nicolás Kreplak apuntó contra Milei por el recorte de medicamentos a jubilados

Luego de que el director del PAMI, Esteban Leguízamo, explicara este lunes cuáles fueron las readecuaciones en las coberturas de medicamentos, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak criticó duramente la decisión. “Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”, expresó en su cuenta de X.

En ese marco, el ministro indicó: “Solo accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un trámite especial, quienes no cobren más de una jubilación mínima y media (389 mil pesos), no tengan prepaga, un auto con antigüedad menor a 10 años y no tengan más de una propiedad a su nombre”. Además, cuestionó la medida que tomó el Gobierno, ya que dificultaría el acceso de los adultos mayores a sus tratamientos.

“Que un jubilado tenga que hacer un trámite extra para tener sus medicamentos, es una barrera de acceso al derecho a la salud que ya está sucediendo. En hospitales bonaerenses ya vemos (antes del retroceso de hoy) un 20% de aumento en la demanda de medicamentos por pacientes de PAMI que no alcanzan a comprar lo necesario para sus tratamientos”, dijo Kreplak, a la vez que afirmó que estas decisiones impactan en todo el sistema y el resultado se va a “absorber en las guardias y contener en farmacias”, agregó.

Sobre el final de su publicación, el ministro de Salud bonaerense citó un estudio de la revista Medicina Buenos Aires y precisó: “Un jubilado gasta hoy el 35% de sus ingresos para cubrir la canasta de medicamentos y con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80% en aquellos que cobran la mínima”. Y planteó: “El problema principal es que el PAMI se financiaba en parte con el impuesto PAIS, que se retira sin reemplazo de financiamiento, en otra medida de redistribución regresiva”.

“Estamos volviendo al programa impuesto por el macrismo, que ya fracasó. Siguen ajustando a los que mas necesitan atentando contra la salud de nuestros jubilados”, concluyó.

Qué dijo el director del PAMI

El director del PAMI, Esteban Leguízamo, negó esta mañana que se hayan eliminado fármacos gratuitos del vademécum e intentó llevar tranquilidad a los afiliados: “No sacamos ningún medicamento, están todos a disposición de los afiliados. Tenemos todos los medicamentos que hay que tener por ley con una cobertura al 100%”, aseguró y detalló: “Sigue todo igual; toda la cobertura de medicamentos con descuentos del 60, 70 y 80%, sobre un precio de venta al Pami que está un 30% por debajo del precio de venta al público”.

“Estamos reordenando el programa a través de una administración eficiente en la que el país sea sustentable en el tiempo”, señaló el funcionario. En diálogo con LN+, remarcó el relanzamiento del subsidio social, al que “aggiornaron, mejoraron y flexibilizaron”. “No se le saca ningún medicamento al vademécum: todos los jubilados que no puedan pagar pueden acceder al subsidio y van a conseguir la medicación gratis. Es un trámite simple y rápido, que se puede iniciar de forma online y solo hay que demostrar que no se puede pagar”.

Y subrayó: “Tenemos la mayor cobertura del sistema, con entre el 50 y el 80% de cobertura (que no lo da ninguna obra social) sobre un precio de venta al PAMI que está un 30% por debajo del precio de venta al público. Si el afiliado no lo puede pagar, tiene el subsidio social para que lo siga percibiendo”.

Al hablar sobre las novedades, Leguízamo explicó cuáles son los requisitos para que un afiliado solicite el subsidio para obtener la bonificación total en los medicamentos: “Ahora incorporamos a los afiliados que tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) u otro afiliado a cargo que lo tenga; a aquellos afiliados que el tratamiento supera o iguala el 15% de su ingreso total; quienes cobren menos de un haber y medio; y/o que no tengan prepaga”.

