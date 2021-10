Nicolás Kreplak: “La Argentina es el único país del mundo donde el sistema de salud logró dar respuesta a la atención de todas las personas”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, evaluó hoy la gestión de la pandemia de Covid por parte del Gobierno y afirmó que “la Argentina es el único país del mundo donde el sistema de salud logró dar respuesta a la atención de todas las personas”. El funcionario hizo las declaraciones al referirse a la situación epidemiológica de la variante delta a nivel nacional. También habló sobre las principales flexibilizaciones que regirán desde hoy a nivel territorial.

Al ser consultado en Rock & Pop sobre la evolución de la cepa primero reportada en la India, Kreplak expresó: “En ningún país tuvo una progresión tan lenta como en la Argentina. En la Provincia, todavía no más del 1% del virus que circula es delta. Tenemos 5 casos por día”.

A continuación, desestimó que la lenta propagación de la variante sea efecto de la demorada aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el Covid. “Esa situación no está tan corroborada. Nosotros hicimos una estrategia que, efectivamente, ha funcionado muy bien, que fue aplicar primero la primera dosis y después la segunda, aunque tuviéramos que estirar el período interdosis. Así llegamos a tener una vacunación masiva de primera dosis con vacunas con eficacia cercana al 80% para reducir el contagio. Eso fue lo que nos permitió que el sistema de salud soporte”, sostuvo.

Y agregó: “Esto hay que decirlo, porque no sé si todos lo tienen presente: no hay ningún país del mundo donde un sistema de salud haya logrado dar respuesta a la atención de todas las personas. El único país es la Argentina. Lo de la delta con una o dos dosis se investiga después y con algunas vacunas se vio un poco más de diferencia entre la eficacia de una dosis y dos. Pero nosotros no estamos desprotegidos, porque la más importante es la primera”.

No obstante, Kreplak consideró que la razón por la que la variante delta no se expandió tanto en el país “no es tan fácil de explicar”. “Quizás tiene que ver con las variantes resistentes acá, como la Manaos”, apuntó.

Las nuevas aperturas

En relación con las flexibilizaciones anunciadas ayer, el ministro destacó: “Lo dos grandes hechos más importantes son los relativos a las canchas y a los boliches, pero también a partir de ahora lo que empieza a suceder es que se habilita lentamente el ingreso de turistas de países limítrofes al país y se flexibiliza cada vez más la vuelta de argentinos al país”.

Seguidamente, vinculó la última limitación a la estrategia del Gobierno de “retener mucho en las fronteras el ingreso de la variante delta”, la cual calificó de “tremendamente exitosa” en vista de la aparición del primer caso el 4 de junio.