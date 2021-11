Nicolás Kreplak reveló que hay un porcentaje “realmente preocupante” de niños de 3 a 11 años que no están anotados para vacunarse en la Provincia

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, informó hoy que cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no están anotados para vacunarse contra el Covid en el territorio bonaerense. En declaraciones radiales, calificó esta situación como “realmente preocupante” y la atribuyó, entre otros factores, al “miedo que pueden tener algunos padres”.

“[En la Provincia] tenemos anotado al 65% de los niños de entre 3 y 11 años; esto quiere decir que hay un 35% de chicos que no lo han hecho por distintas razones”, reveló Kreplak en diálogo con radio Urbana Play. Asimismo, adjudicó el fenómeno a la falta de información por parte de cierto sector poblacional y al temor que tienen algunas de inmunizar a sus hijos.

En este contexto, el ministro se refirió a la denuncia realizada por un grupo de padres semanas contra la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego que se conociera que la Argentina comenzó a vacunar a chicos de 3 a 11 años con Sinopharm antes que China. Frente a la acción de este conjunto, que consideró insuficiente la evidencia con la que contaba el Gobierno previo a la inoculación de los menores, planteó: “Es una barbaridad, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista regulatorio, científico, epidemiológico y sanitario, pero genera dudas”.

Y agregó: “Por otra parte, Carla Vizzotti no es la que regula, sino la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), por lo que es un error conceptual. Además, no hay nadie que sepa del tema que considere que no es esto lo que hay que hacer. Lo que pasa es que genera el daño de ponerlo en tela de juicio”.

Ante un porcentaje de niños sin vacunar en la Provincia que consideró “realmente preocupante”, Kreplak informó que la administración bonaerense lanzará una “campaña de concientización hasta fin de año para que los docentes tengan un módulo pedagógico sobre la importancia de las vacunas y que lo hablen en las clases [para que] puedan invitar a los padres también a capacitarse al respecto”. En esa línea, evaluó de suma importancia completar aún más esquemas vacunación con miras al invierno, cuando se contempla la posibilidad de un rebrote de Covid. “El frío nos tiene que agarrar con un porcentaje de vacunación muchísimo más alto”, apuntó y llamó a “sentarse reflexionar” a quienes aún no se inocularon.

El ministro reconoció además que hay una meseta en la vacunación en la población de personas de entre 18 y 39 años, como lo expresó Vizzotti hace unos días, y explicó que “cuando baja la intensidad de la pandemia, el grupo que se percibe con menos riesgo es el que menos se vacuna”. “Tenemos el 82% de personas de entre 18 y 29 años con al menos una dosis”, argumentó y remarcó que “hay un poquito de ausentismo en la segunda dosis”.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia de Buenos Aires se aplicaron la primera dosis a 13.995.871 personas; mientras que la población con segunda dosis alcanzó los 11.324.338; recibieron una dosis adicional 11.324.338 y una aplicación de refuerzo 17.692.