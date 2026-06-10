El Garrahan le reclama a Kicillof $8278 millones por atender pacientes bonaerenses del IOMA

El Concejo de Administración del Hospital Garrahan le envió este miércoles una carta al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, para reclamar una deuda presuntamente impaga de $8278 millones, luego de que la semana pasada el gobernador de ese distrito, Axel Kicillof, anunciara que canceló ese compromiso con el pago de $1230 millones. “Miente”, denunció el centro pediátrico de referencia.

El texto, con la firma de la presidenta del Concejo, Mariel Sánchez, se titula “El gobernador Axel Kicillof miente: la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8278 millones”.

“El 2 de junio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó a los medios que abonó toda su deuda con el Hospital Garrahan y que ‘no existen obligaciones impagas’. Eso es falso”, introduce la carta enviada a IOMA. Y continúa: “La deuda real de la obra social provincial asciende a $8.278.254.990,97 y crece día a día con cada paciente que atendemos en el hospital. Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof, de aproximadamente $1230 millones, son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”.

Además, las autoridades del centro de salud público denuncian que el gobierno provincial “niega” esa deuda, que “quiere pagar menos por servicios de alta complejidad” y que “pretende privilegios económicos en detrimento de la sostenibilidad del hospital”.

La carta que le envió el Garrahan a IOMA

“Se trata de 44.447 chicos que desde el 2017 se atienden aquí, afiliados de la obra social que depende de Kicillof que vienen al Garrahan porque la provincia no tiene capacidad para atenderlos. Al mismo tiempo, rechazan cubrir los gastos de los padres que obligatoriamente tienen que acompañar a sus hijos mientras son internados, ignorando que el Garrahan es un hospital pediátrico, y se excusan sobre el pago de medicamentos y de prótesis en lugar de cubrirlas a tiempo”, se enumera en la carta.

Y cierra: “El incumplimiento de la Provincia, además de manifestar un profundo desconocimiento de lo que requiere un hospital de alta complejidad, pone en riesgo la operatividad de la institución y la salud de los chicos, sobre todo de aquellos que no tienen cobertura. Le pedimos al gobernador Kicillof que deje de mirar para otro lado y pague la deuda real de manera urgente”.

El anuncio de la Provincia

La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había informado que IOMA abonó la totalidad de la deuda que tenía con el Garrahan por más de $1230 millones, pero subrayó que “el 85%” de lo que reclama el gobierno nacional como pendiente de pago no está documentado.

Homero Giles, titular del IOMA, con Verónica Magario, Axel Kicillof y Nicolás Kreplak Prensa PBA

“El último saldo pendiente, por más de $1230 millones, fue cancelado en su totalidad”, marcó IOMA y agregó que “los registros administrativos de la obra social muestran que no existen obligaciones impagas con el hospital”. El titular del IOMA es Homero Giles, militante de La Cámpora al igual que Kreplak.

“Por una auditoría interna, la totalidad de los montos reconocidos por IOMA fueron abonados”, se informó desde el Ministerio de Salud provincial.

Según explicaron desde la administración provincial, se realizó una auditoría porque “existían prestaciones cuya facturación no registraba ingreso formal en IOMA”, porque “se detectaron valores fijados unilateralmente por el hospital mediante un supuesto ‘Nomenclador Garrahan’ que nunca fue acordado entre las partes” y porque “se identificó sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas”.

Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan.



Mentira absoluta. Y si tuviera algo de verdad, descuentenla de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la PBA. Eso es un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la… pic.twitter.com/3wNaSM81Xt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 8, 2025

Desde el año pasado, en las pantallas de la sala de espera del hospital se acusa a IOMA de la deuda. En aquel entonces, Kreplak se había hecho eco de la viralización de la foto y salió a responder a través de las redes. “Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan. Mentira absoluta. Y si tuviera algo de verdad, descuéntenla de los $12 billones que el Nación le debe a la PBA”, indicó el funcionario en un posteo de X.