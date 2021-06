Nicolás Massot denunció una violenta persecución vehicular en Tigre

El exdiputado nacional de Cambiemos, Nicolás Massot, denunció ante la justicia que fue violentamente perseguido por un funcionario de la Municipalidad de Tigre, que lo encerró con su auto y lo amenazó.

Según la acusación judicial, a la que accedió LA NACION, los hechos ocurrieron el 28 de mayo y el acusado es Daniel Chiliutti. La denuncia es por el delito de amenazas, contemplado en el Código Penal.

“No sabés lo que estás haciendo”; “Asesorate mejor”, “Ya vas a ver dónde te estás metiendo, soy Daniel Chiliutti”, fueron algunas de las amenazas que según Massot le arrojó el funcionario.

Para el expresidente del bloque de Cambiemos esas amenazas y el intento de atropello están relacionadas con su reciente anuncio de participar en política en el municipio. Dijo Massot : “En ese sentido, no puedo más que recibir sus palabras como una clara amenaza, de que algo me puede suceder si no lo hago”.

Según relató Massot, “cuando estaba llegando aproximadamente a la intersección de Perón con la calle Lobos o bien de la calle Curupaity (no recuerdo exacto porque no venía prestando atención a la altura de las calles), noté que un auto de color gris, marca Volkswagen, modelo Voyage, no recordando la patente, se puso a la par de mi auto, bajó su ventanilla y mirando hacia mi persona comenzó a gritar, sin entender con nitidez en ese momento lo que decía”.

El exdiputado dijo que reconoció al funcionario, que en ese momento intentaba “encerrarme con su auto en todo momento”. Ante ello, intenté varias veces acelerar mi andar para lograr evadir su intimidación, pero cada vez que lo hacía él aceleraba su marcha aún más”.

Logró recién evadirlo cuando llegaba a una rotonda en la que hay un centro de seguridad. “Aceleré aún más mi marcha para poner a salvo mi vida y la de posibles terceros que se cruzasen en el camino, y logré evadirlo rápidamente”, recordó Massot en la presentación judicial.

Desde el municipio dijeron que intentaron comunicarse con Massot y que recién se anoticiaron hoy de la denuncia pero que si realmente los hechos sucedieron así el funcionario recibirá las sanciones correspondientes.

LA NACION