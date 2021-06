Graciela Ocaña acusó a Luana Volnovich por los subsidios a jubilados: “Es una caradura”

En el regreso de Periodismo para Todos, el programa que conduce Jorge Lanata, se denunció que el PAMI habría otorgado subsidios por 900 mil pesos a centros de jubilados que estaban cerrados o eran unidades básicas de la agrupación kirchnerista La Cámpora. En este contexto, luego de que la titular del organismo, Luana Volnovich sostuviera que “no hay ninguna irregularidad”, la diputada nacional Graciela Ocaña cruzó a la funcionaria. “Es una caradura”, denunció.

“Lo que ella tiene que responder es por qué le dio estos fondos a estos centros de jubilados, que no son centros históricos que trabajan con jubilados, sino que los crearon a partir de que ella llegó al PAMI”, señaló a Radio Mitre.

La diputada nacional observó: “Tiene que responder por qué no le da a los más de 200 centros que hay en la Ciudad un subsidio similar, y solo abarca a los supuestos centros de jubilados de La Cámpora. Muchos centros de jubilados han cerrado en este año y medio porque no han pedido tener actividades”.

“Es escandaloso cómo se usa el PAMI para hacer política desde el minuto uno de la gestión”, subrayó Ocaña, quien denunció que Volnovich desplazó a 500 trabajadores que habían sido contratados durante el gobierno de Cambiemos. “Y tomó a más de 1300 que -la mayor parte- son militantes”, agregó.

Ocaña agregó: “Nunca se ha visto esto de seleccionar, en un momento tan difícil para los adultos mayores y los centros de jubilados. Esperemos que la Justicia porque creemos que esto no sólo pasa en la Ciudad de Buenos Aires sino en todo el país, queremos que se investigue y que la directora revierta esta política partidaria”.

Según Ocaña, “muchos centros de jubilados han cerrado en este año y medio porque no han podido tener actividades”.

La defensa de Volnovich

Frente a la acusación del programa periodístico, Volnovich utilizó las redes para defenderse, sin negar la asistencia. “No hay ninguna irregularidad ni es novedad. Todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación”, sostuvo la titular del organismo.

Veo que @PPT_oficial realiza un informe sobre centros de jubilados de CABA que funcionan en locales partidarios.



No hay ninguna irregularidad ni es novedad. Todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación. — Luana Volnovich (@luanavolnovich) June 7, 2021

La titular de la obra social, Luana Volnovich, entendió que el informe se realizó con “mala intención” y, a través de una serie de tuits, desmintió dichas acusaciones esta mañana, al sostener que “no hay ninguna irregularidad” y al aclarar que “no es novedad” que funcionan centros de jubilados en locales partidarios.

Para cerrar, Volnovich expresó: “Nos da orgullo y tranquilidad haber instrumentado acciones para sostener a toda la red de centros que por razones sanitarias estuvo cerrada. Nos alegra, además, que en una sociedad que a veces olvida a sus adultos mayores los locales partidarios de todos los partidos tengan actividades para jubilados”.

Sin embargo, lo que Ocaña aclaró es que la denuncia no es sobre la administración de los centros de jubilados sino sobre que los que son de La Cámpora recibieron más dinero que el resto y que la mayoría no tiene antecedentes en la atención a la Tercera Edad. También, aclaró que en muchos casos, como mostró el programa de Lanata, los locales habían sido convertidos en unidades básicas o ya no había nada en el lugar.

La diputada presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investigue si hubo un manejo irregular de estos subsidios. Según Ocaña, los centros de jubilados no tienen que dar explicaciones del dinero que reciben.

