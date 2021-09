“No falta mucho para que Cristina vaya presa”, las predicciones del padre astrólogo de Victoria Tolosa Paz

Desinhibido y con un tono seguro, el astrólogo platense Juan Honorio Tolosa Paz dijo en 2017 que Cristina Kirchner iría presa. También anunció que veía venir para el año 2020 un “estallido mundial”, y que su hija, Victoria Tolosa Paz, será diputada y no intendenta de La Plata.

El padre de la candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires supo tener en 2017 y 2018 participaciones mediáticas en las que dio a conocer sus predicciones basadas en el estudio de los astros. Por entones, mientras él reivindicaba al expresidente Mauricio Macri y elogiaba a María Eugenia Vidal, su hija era concejal de La Plata y acompañaba a Cristina Kirchner.

“No falta mucho para que [Cristina Kirchner] vaya presa, lo dije en 2008. Se han robado abiertamente el país. La gente que no está prendida del dulce se da cuenta. Quieren hacerlo caer a Macri, pero va a ganar igual”, dijo Honorio Tolosa Paz en una entrevista a la radio Real Politik FM en 2017.

“Evidentemente en este país los políticos entran para robar, igual que los sindicalistas ”, había criticado Tolosa Paz. Y dio su pronóstico: “En el 2020 va a haber un estallido mundial y en los años posteriores unas 20 millones de personas van a venir a vivir acá. Eso va a ser una levantada muy grande porque a Macri no le va a alcanzar hasta el 2019 con todo lo que se robaron en estos doce años. Será un proceso natural. Quieren pegar un golpe con palos y piedras porque se quedan sin alimento de robo. El 48 por ciento del país es corrupto porque vive de eso, se dicen peronistas y viven en countries como el Grand Bell ”.

Dijo, además, que la sociedad argentina es corrupta porque “venimos de la mafia italiana y la corrupción española”.

“Toda la matrix se cae a pedazos”

En otra entrevista difundida en Youtube por un usuario llamado Denis Estelar en octubre de 2018 había dicho, además, que “en 2020 toda la matrix se cae a pedazos. Por suerte. Va a haber mucho dolor, va a haber bloqueo económico total, de febrero de 2020 a diciembre de 2020″.

Ayer, en el programa Intratables, Tolosa Paz dijo que su padre hace cartas astrales a mucha gente y que “es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, a muchos amigos y dirigentes les gusta saber de astros, no solo nosotros tenemos carta astral, los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer”. Sus comentarios despertaron el repudio de dirigentes de la oposición, como Mario Negri y Facundo Manes, que la cuestionó por atribuirle a los astros el destino del país.

Astrólogo, investigador y fanático hincha de los clubes Los Tilos y Estudiantes de esa ciudad, Chanfle –como lo conocen en la capital bonaerense– se declaró “antiperonista”, aunque reconoció que con su hija “no habla de política”.

Sobre su hija, en 2017, había dicho: “Ella es concejal y tiene cualidades propias desde que nació. De política no hablamos porque sabe que yo no soy peronista. Si puede hará un bien porque la mafia no es sólo peronista. Es una persona con mucha ambición y voluntad. Vivir en el Grand Bell es parte de su camino, me hubiese encantado que no fuese peronista”.

“Dios quiera que sea intendenta, pero la veo más de diputada -agregó Tolosa Paz- aunque ella no tiene necesidad de robar, sacando a Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, todos roban. Ella tiene vocación y por eso se mete en todos los barrios, pero la ayuda el poder de su marido en los medios”.

