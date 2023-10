escuchar

Durante el segundo eje temático, que fue elegido por la audiencia, los candidatos presidenciales retomaron el debate para hablar de Derechos Humanos y Convivencia Democrática.En ese bloque protagonizaron fuertes cruces Patricia Bullrich, Miriam Bregman y Javier Milei.

Patricia Bulllrich apeló a uno de sus slogans de campaña: prometió orden y el fin de los piquetes y la toma de tierras en la Patagonia. “La convivencia democrática está rota. Los piqueteros y los gremios están todos callados, ahora están con el gobierno”, dijo. Y siguió: “Los argentinos ya entendimos que cuando no impera la ley, llegan las tragedias. La única manera de hacer política es en paz. Por eso, elegí el camino de Estado de derecho”.

Sus dichos irritaron a la candidata de izquierda Myriam Bregman, quien la cuestionó por su pasado como ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri. “Habla de convivencia democrática. ¿y Santiago Maldonado? ¡¿Y Rafael Nahuel? Si cree que con casi un femicidio por día, con trabajadores despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, con comerciantes que sufren cortes de luz, con mamás que ven como les recortan en discapacidad, ¿quieren que no protestemos? Sus políticas significan represión. Ella nos va a encontrar acompañando esos reclamos populares”, le enrostró la candidata.

Bullrich entonces le respondió: “Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, sus familias destruidas, a sus hijos en el colegio les gritaban asesinos. Lo único que hicieron fue cumplir con la ley y con el deber. Así siempre tratan a las FFAA y a las fuerzas de nuestro país. No los dejan vivir en democracia, los ponen un rincón. Yo les rindo homenaje. Santiago Maldonado fue a juicio y fueron todos absueltos. Hay que decir la verdad, que no se defiende sola”.

Pero el debate no terminó ahí. Bregman expresó: “Me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacioncitas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican secuestros y campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha no es ningún curro. Nosotros condenamos las muertes a manos de las fuerzas de seguridad en democracia. A la derecha se la enfrenta siempre porque si no crece. Por eso, aprovecho este lugar para decir ‘ni un paso atrás’. Defendemos el derecho a la protesta, aunque a Bullrich le moleste. No nos vamos a callar. No entienden de qué estamos hablando. Vamos a seguir luchando con la misma fortaleza”.

Luego, fue el turno de Javier Milei a la hora de exponer sobre el eje Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Y dijo: “Los liberales hemos sido acusados de cosas aberrantes, de fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, son 8753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo guerra y allí las fuerzas del Estado cometieron excesos”.

Milei: “No son 30.000 los desaparecidos, son 8753″

Y siguió: “Por tener el monopolio de la violencia, le cabe todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, del ERP mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de DDHH, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, hacer negocios turbios... O... Sueños Compartido o Abuelas de Plaza de Mayo. Siguen discutiendo la historia. Nosotros venimos a gobernar, a ocuparnos de los pobres, de los indigentes, de los que no pueden morfar”.

LA NACION

Temas Debate presidencial