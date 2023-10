escuchar

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apuntó de entrada contra Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), en el debate presidencial de este domingo en Santiago del Estero. “Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es renunciar a la sangre de nuestros caídos, es renunciar a la soberanía. El modelo de dolarización de Milei solo tres países lo tienen en el mundo: Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que propone Milei”, cuestionó Massa. “Es una falacia ad populum”, contestó el candidato de LLA. “Si usted hubiera vivido en 1813, hubiera elegido la esclavitud”, agregó Milei.

“Milei plantea la vuelta a las AFJP. La privatización de YPF. Que cada hijo de cada argentino pague la universidad y la escuela secundaria”, sostuvo Massa. El candidato de LLA contestó: “Ministro Massa, usted causa mucha gracia. Dice que quiero llevar la jubilación a un sistema privado. La jubilación de hoy no llega ni a 125 dólares, mucho menos a la que era cuando asumió”.

El diputado libertario también se refirió a YPF: “Me habla de YPF. La empresa vale por lo que genera su flujo de fondos. Hoy YPF vale 12 veces menos que cuando la bestia de Axel Kicillof la nacionalizó”.

“El desarrollo de nuestras empresas, el destino de las pymes esta condenado si este señor gobierna la Argentina”, afirmó Massa. Milei aseguró que él es especialista en crecimiento económico e insistió con las críticas a la gestión económica del también ministro de Economía.

“La dolarización es la única solución para bajar la inflación. La moneda de los argentinos es impresentable”, dijo Milei. Y agregó: “La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Eso le gusta un montón a ustedes. Roban 25 millones de dólares por año. Por eso defienden el BCRA. Le roban a los argentinos honestos”.

“Usted era presidente de Diputados y a mi me tocó votar el Presupuesto. Y siempre se los vote en contra porque tenían déficit fiscal. Los considero un robo, una estafa. A mi no me corra, corra a otros. Usted habla de beneficios a las empresas. Hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que hace el Gobierno. En esa vorágine, cayó mi exjefe [Eurnekian]”, expresó Milei.

“El presupuesto que envié al Congreso tiene chances de generar superávit. Quiero decirles que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia”, aseguró Massa, en un dardo también para Patricia Bullrich, candidata de Juntos Por el Cambio (JxC). “La dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, no caigan en el dólar”, añadió Massa.

El ministro, que desde su primera intervención mencionó a la educación como uno de sus ejes centrales, volvió a la carga contra Milei en el bloque específico de educación. “La educación es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda ser presidente, como es mi caso”, sostuvo Massa, quien es hijo de dos italianos.

“Mandé al Congreso la ley que sube de seis a ocho puntos del PBI la inversión mínima en educación. Estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar. Gratuidad, educación libre y de calidad para que puedas elegir dónde estudiar”, dijo Massa en alusión a la propuesta de vouchers educativos de Milei, quien también sostiene la “libertad de poder estudiar”.

El legislador de LLA, no obstante, no mencionó en sus intervenciones su propuesta de vouchers y se limitó a hablar de la importancia del “capital humano”: “Planteamos una propuesta revolucionaria que es implementar la idea del capital humano”. “Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado, nosotros le vamos a enseñar a pescar. Y, si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca”, se limitó a explicar.

Fue Patricia Bullrich quien se coló en el cruce entre ambos y fustigó a Milei: ”No te importa la educación”. La candidata de JxC le espetó: “Andá con el vocuher a la Puna donde hay una sola escuela; andate al sur del país, a cualquier lugar del sur. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es mas desigualdad. Defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento con igualdad de oportunidades”.

LA NACION