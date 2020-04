Una comisión de Ciencias Sociales le sugiere a Fernández dosificar y planificar mejor sus apariciones en los medios, ante la extensión de la emergencia Fuente: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 18:01

Además de valorar positivamente la comunicación presidencial desde que se inició la pandemia del coronavirus , un informe de científicos del Conicet nucleados en la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus Covid-19 le aconseja a Alberto Fernández la necesidad de "dosificar" y "planificar" mejor sus apariciones en los medios, como un modo para proteger la "autoridad presidencial" ante una emergencia que se estima prolongada. En un tramo, directamente le señala a Fernández que "no hace falta" dar ni entrevistas ni conferencias con preguntas abiertas.

"No hacen falta conferencias de prensa abiertas. No hace falta que el presidente esté dando entrevistas en exclusiva", es el consejo más llamativo del informe, donde se señala también que, si el presidente "decide dar entrevistas, es importante que no solo sea a medios de la ciudad de Buenos Aires".

El documento comienza elogiando "las cualidades" de la comunicación de Alberto Fernández. "Equilibrio, coherencia, decisión, calma, sensibilidad y ocupación de los problemas actuales". Y agrega: "Esta consistencia, que es doble pues vigoriza el liderazgo presidencial a la vez que atenúa los miedos y angustias propios del aislamiento social, resulta fundamental para convencer a la población de la razonabilidad y lógica de las medidas adoptadas, construyendo así el consenso imprescindible para recrear los lazos comunitarios y promover la solidaridad".

Las evaluaciones positivas continúan en el siguiente párrafo, otra vez con eje en la "consistencia" de Fernández. "Hay varios aciertos, de fondo y de forma, en la comunicación presidencial. Uno de los pilares es la consistencia entre la palabra oficial y las recomendaciones de la comunidad científica, en particular epidemiólogos, sanitaristas, etc., que ofrecen un mensaje cohesionado y claro, atento y no alarmista", señala.

El "pero" llega en el cuarto párrafo, junto al pedido de "dosificación", "planificación" y federalización de las intervenciones del Presidente. "Pero, al mismo tiempo, se observa que la alta frecuencia de intervención presidencial en actos, redes, y su presencia en entrevistas (principalmente a medios de la ciudad de Buenos Aires) que fue necesaria en esta primera etapa de decisiones básicas, requiere de una dosificación y una mayor planificación en la medida en que la situación de emergencia se extienda y que los casos aumenten en las próximas semanas, definiendo estratégicamente qué aspectos de la comunicación oficial serán realizados por el presidente Alberto Fernández y cuáles pueden ser asumidos por sus colaboradores, así como también de estrategias para atender las necesidades y usos informativos de sectores sociales que no son interpelados necesariamente por el mainstream de medios y conductores de la ciudad de Buenos Aires".

Consejos operativos y "la experiencia Tinelli"

El análisis, de a poco, vira hacia las recomendaciones operativas hacia Fernández. Primero, acotar la frecuencia, para no saturar. Segundo, reducir la exposición si empeora el escenario. Tercero, que los funcionarios de segunda y tercera línea eviten las contradicciones y (cuarto) la politización.

El quinto punto habla de los "famosos" y agrega un nombre propio. "Tampoco se recomiendan estrategias de transferencia de autoridad vía famosos. Cualquier voz de un famoso en circunstancias como las actuales hay que pedírselas a ellos o ellas, que las realicen en sus canales, pero que no salgan emitidas desde canales oficiales. Son escrutados por cada dicho o hecho y no le hace bien al Gobierno que se lo asocie de modo directo en sus polémicas. Este tipo de experiencias pueden ser 'pan para hoy, hambre para mañana'. La experiencia Tinelli es un ejemplo", señala el documento, en alusión a las últimas controversias con el presentador y dirigente deportivo.

Científicos del Conicet le sugieren a Fernández que dosifique y planifique sus apariciones Crédito: Captura LN

En el siguiente punto, el informe pasa a la puesta en marcha de los consejos. Propone "un sistema de 'información nacional' planificado y formalizado, con spots audiovisuales breves y concretos desde las cuentas oficiales de Casa Rosada". También un "sistema de información oficial sobre la pandemia" con partes diarios audiovisuales listos para ser reproducidos por los informativos.

Luego de aconsejar guardar el uso de la cadena nacional para "situaciones extraordinarias", de modo de no "desgastar el recurso" y sumar a especialistas cuando sea necesario, llega uno de los consejos más llamativos de la lista: "No hacen falta conferencias de prensa abiertas. No hace falta que el presidente esté dando entrevistas en exclusiva".

El informa explica que, al dar conferencias con preguntas o entrevistas en exclusiva, "se pierde precisamente lo que se busca en los puntos previos". Y agrega: "Si el presidente decide dar entrevistas, es importante que no solo sea a medios de la ciudad de Buenos Aires". El geográfico es el único criterio sugerido por los científicos.

El informe sugiere luego el uso de mensajes telefónicos masivos cuando la situación lo amerite y cierra los consejos con una serie de medidas para actuar frente a rumores o fake news .