No hay todavía viajeros aislados en los hoteles bonaerenses

En los 69 hoteles bonaerenses habilitados para que los viajeros que regresan al país cumplan parte de la cuarentena obligatoria todavía no hay ningún aislado. Así lo informó hoy el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa en La Plata en la que especificó el mecanismo que rige para el aislamiento de siete días, su control y las eventuales denuncias penales y multas por incumplimiento.

La normativa provincial que determina el aislamiento obligatorio rige desde el 1º de julio, pero todavía no se aplicó en casos concretos. Los turistas que regresan a la provincia de Buenos Aires procedentes del exterior deben cumplir siete días de aislamiento, en un régimen combinado entre hoteles en los que deberán pagar la estadía y la comida, y sus domicilios. “Establecimos un esquema por el cual se cumple de modo mixto, los primeros cuatro días en hoteles y los tres últimos, en el domicilio”, explicó Bianco en la conferencia de prensa, en la que acompañó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

“La fiscalización y el control tienen dos partes. Todos los días, desde nuestros centros de telemedicina van a llamar, porque todavía no hay nadie alojado en los hoteles. Si se está cumpliendo, no habrá problemas; si no, haremos una fiscalización presencial y, si [la persona] no está en el hotel, se labrará un acta con copias. Una copia será destinada a la denuncia penal por atentado a la salud pública y la otra va a ser utilizada para aplicarle la multa por incumplimiento de la normativa Covid de la provincia de Buenos Aires, que son multas de hasta 4,3 millones de pesos ”, resumió Bianco.

Los bonaerenses que salen del país son notificados de la obligatoriedad de aislarse a su regreso. “A la salida de cada uno de los bonaerenses se pone a disposición una declaración jurada en la que se comprometen a hacer el aislamiento obligatorio con esta modalidad mixta. Es obligatoria para la salida al país. En ese momento, se dan por notificados debidamente. Cuando están por volver, les enviamos una nueva notificación por correo electrónico y, además, tenemos postas en distintos puntos de ingreso al país en donde volvemos a recordar que se tienen que ir a aislar a un hotel, en principio ya van a tener declarado en qué hotel. Tienen que dirigirse por transporte propio, tomarse un taxi o un remis”, señaló el ministro coordinador bonaerense.

El jefe de Gabinete puntualizó que los 69 hoteles disponibles para los primeros cuatro días de aislamiento obligatorio están distribuidos en 27 de los 135 municipios bonaerenses. Prometió “seguir incorporando hoteles”.

Cuando faltan menos de dos semanas para que se inicien las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, Bianco desalentó el turismo aunque aclaró que no está prohibido por la normativa bonaerense. “No estamos fomentando una temporada vacacional de invierno, creemos que el nivel de casos sigue siendo muy alto. Pero, al mismo tiempo, no tenemos una limitación de circulación interdistrital ni de otras provincias y los hoteles están habilitados”, señaló Bianco, quien agregó que “la aplicación Cuidar modo turismo es nuevamente obligatoria para poder tomarse unos días”.

