“No piensa antes de hablar”: Patricia Bullrich cuestionó la conducta de Alberto Fernández

“El Presidente está sobrepasado o es demasiado impulsivo, no piensa antes de hablar”, dijo sobre Alberto Fernández la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, que además calificó de “inconstitucional” la reciente ley de equidad de género en los medios de comunicación.

“Es muy duro que un Presidente diga las cosas que dijo de países con los que la Argentina tiene una relación muy especial”, reflexionó Bullrich, en una entrevista en radio Rivadavia, sobre los controvertidos dichos del primer mandatario frente a su par español, Pedro Sánchez, sobre los orígenes de los argentinos, brasileños y mexicanos. “Escuchar a un Presidente que dice cosas así y después trata de explicarlo y vuelve con lo mismo... Y en lugar de decir ‘vacunarse’ dice ‘contagiarse’... o está sobrepasado o es el nivel de Presidente que tenemos”.

Por otro lado, la referente cuestionó la ley de equidad de género en los medios de comunicación. La tildó de inconstitucional porque “choca directamente con el principio de la libertad de expresión”, dijo, y destacó: “El kirchnerismo siempre busca la vuelta para modelar los medios a su ideología, y eso es contrario a nuestra Constitución y a nuestra forma de vida”.

La norma establece que en los servicios de comunicación de gestión estatal es obligatorio que rija el principio de equidad sobre la totalidad de la planta, incluyendo los cargos de conducción, así como también debe garantizarse una proporción no inferior al 1% de personal de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex.

A su vez, para los servicios de gestión privada se crea un registro y se expedirá un certificado de equidad para aquellos que incluyan el principio de equidad a sus estructuras. Los servicios de comunicación privados que obtengan el certificado de equidad tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial.

Bullrich considera que con el dictado de ley hay “temas profundos” y “temas estúpidos”. Dentro de los primeros, la referente señaló que la norma vulnera el principio de libertad de expresión porque “no puede haber una policía del lenguaje que te diga qué podés decir y cómo. Eso es inconstitucional”.

“Cada periodista debería tener la posibilidad de hablar como quiera. Esto es una forma de censura, porque al final van a decir a usted lo ayudo porque habla como yo quiero”, dijo, y propuso hacer un plebiscito “para ver si los argentinos quieren hablar con lenguaje inclusivo”.

Para la referente, el lenguaje inclusivo “no es el lenguaje de la Argentina, pero si alguno lo quiere usar, que lo use”.

En tanto, Bullrich se refirió a la protesta en su contra registrada días atrás en su domicilio particular y realizada por el periodista Tomás Méndez: “Los que me quisieron escrachar quedaron ridiculizados y tuve un fuerte apoyo de los vecinos que salieron a la calle”, dijo, y añadió: “Terminó siendo negativo para el canal [C5N], que aparte me agrede todo el día y que lo ven los que adhieren al kirchnerismo duro”.

“Nosotros tratamos de salir del tema de la grieta y poder plantearle a la sociedad lo que necesita la Argentina desde un discurso constructivo y positivo”, dijo sobre la proximidad de las elecciones legislativas y la propuesta de Juntos por el Cambio. “Tenemos otra mirada y otros valores que los vamos a defender”, agregó.

LA NACION