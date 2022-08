“No se puede banalizar”: Facundo Manes explicó por qué fue el único en no pedir el juicio político a Fernández

El diputado Facundo Manes (UCR) explicó por qué fue el único diputado de los 116 que integran el bloque de Juntos por el Cambio en no acompañar el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández , lo que lo ubicó en el centro de las críticas de sus aliados. “Seamos claros: un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar ”, advirtió.

El neurólogo comenzó un hilo de mensajes en Twitter compartiendo las críticas hacia las expresiones del Presidente contra los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, que el lunes concluyeron su alegato pidiendo una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES [sic]. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político”, enfatizó Manes.

La diferenciación con sus pares de bancada, que esta tarde presentaron el pedido de juicio político con las firmas de todos los jefes del interbloque, no se detuvo ahí. Básicamente, señaló el apuro y falta de análisis de sus aliados. “No se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente”, afirmó.

A partir de ese punto, el diputado radical continuó su exposición por esos dos frentes: por un lado, señalar la gravedad de los dichos de Fernández y de los hechos de corrupción reflejados por los fiscales la causa Vialidad; y, por el otro, advertir las deficiencias de la estrategia impulsada por Juntos por el Cambio.

“No nos olvidemos: acá hubo un delito grave. Se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la Justicia, independientemente de la política , para recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad”, indicó, para enfatizar: “No es una discusión política, es un delito. No desviemos la atención. Dejemos de lado las especulaciones electorales y permitamos que la justicia actúe”.

Con la mira puesta en sus aliados, continuó: “Es un error sacar esta discusión del plano de la Justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios”.

Para cerrar, volvió a apuntar a Fernández: “Los ciudadanos le pedimos al Presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Y que, de una vez por todas, pongamos el foco en los temas que verdaderamente importan: corrupción, hambre, inflación, recortes en salud y educación, falta de rumbo”.

“Irresponsable y cínico”

En paralelo con la exposición del neurólogo, las críticas de sus aliados en Juntos por el Cambio no paraban de crecer. Y las acusaciones y repudios de los militantes con nombre y anónimos se multiplicaban en las redes sociales. “Manes va a tener que explicar por qué es el único que no firmó, pregunté si no lo sabía y me dijeron que él no quiso firmar. Es de una irresponsabilidad institucional muy fuerte. Va a tener que explicar por qué no quiso firmar ”, advirtió Patricia Bullrich, presidenta de Pro, entrevista por LN+.

Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Cambiemos, también recriminó a Manes. “¿Puedo preguntarte @ManesF por qué no acompañaste el pedido de juicio político a Alberto Fernández? De 116 diputados del interbloque fuiste el único que no acompañó. Podrías explicarnos a los votantes de @juntoscambioar?”, le reclamó al diputado nacional a través de Twitter.

Cuando la respuesta de Manes llegó, Alonso no tuvo piedad con el neurólogo. “Su respuesta es irresponsable y cínica. Además, la decisión del interbloque no es discutible. No es una cuestión de conciencia. La Constitución debe prevalecer y para defenderla en el Congreso está @juntoscambioar”, reaccionó.