Nos encanta que nos digan que tenemos razón, ¿pero si no?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019 • 15:31

A casi nadie le gusta que le digan que algo de lo que afirmó es falso, sea porque mintió o porque se equivocó. Tampoco suele agradar que nuestros dichos se califiquen como engañosos, cuando coinciden parcialmente con ciertos datos, pero -intencionalmente o no fueron manipulados para dar un mensaje particular. En cambio, a todos nos encanta que nos digan que tenemos razón. Probablemente por eso, la semana última el equipo de Chequeado.com estuvo lejos de ser muy querido y nos cuestionaron, en forma pública o privada, cuatro de los seis candidatos que debatieron y miles de sus seguidores.

De los 30 chequeos al debate presidencial del último domingo que produjimos y publicamos en vivo y durante toda la semana, menos de la mitad resultó "verdadero" o "verdadero, pero" (13 afirmaciones); siete frases fueron calificadas como "engañoso" o "exagerado" y 10, directamente como "falso". Eso supone que un tercio de lo que fue verificado resultó no ser como lo dijo el candidato, al ser contrastado con las fuentes y datos más serios y confiables.

¿Qué fue lo cierto? Lo que dijo Alberto Fernández sobre la baja de los presupuestos en Educación (-40%) y Salud (-23%) durante el gobierno de Mauricio Macri y que las mujeres jóvenes duplican el desempleo general. Lo que aseguró el Presidente respecto de que pusieron robótica y computación desde jardín de infantes y lo que afirmó Roberto Lavagna sobre que la Argentina lleva 8 años de estancamiento absoluto y que desde 2005 (cuando él dejó de ser ministro de Economía) se redujeron las empresas que exportan. Lo que sostuvo Nicolás Del Caño respecto de que las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico no remunerado (en promedio 3 horas diarias más que los hombres); lo que señaló Juan José Gómez Centurión sobre que durante décadas la Argentina fue uno de los países de América Latina que menos invirtió en Defensa y lo que marcó José Luis Espert respecto de que hay 5 millones de trabajadores en negro.

¿Y lo falso? Que los abuelos no tienen celular, que cuando Macri llegó al gobierno la deuda externa era el 38% del producto y hoy es el 100%, que no entró ni un centavo de inversiones de las potencias extranjeras durante la gestión de Cambiemos y que solo se ejecutó 10% del presupuesto de igualdad de género fueron los fallos de Fernández. En el caso de Macri lo fueron que Ciencia y Tecnología fue uno de los presupuestos que más creció durante su gobierno y que la deuda creció el 26% del PBI en su gestión y en el gobierno kirchnerista creció 38% del PBI. Lavagna erró al decir que el hambre afecta a más del 50% de los chicos y jóvenes de menos de 17 años (cuando es menos de un tercio de eso) y que no es cierto que las exportaciones estén subiendo, Del Caño cuando dijo que durante Cambiemos se fugaron un PBI y Gómez Centurión al sostener que entre 2003 y 2017 se perdieron 270 mil chicos de matrícula.

El método de verificación del debate público que usamos es estándar entre las organizaciones de chequeo, que hoy son más de 190 en el mundo. Supone seleccionar afirmaciones factuales (no opiniones ni proyecciones) y contrastarlas con la fuente original (el autor de la frase), fuentes oficiales y fuentes alternativas, poner en contexto la afirmación y sus datos y finalmente calificarla de verdadero a falso, pasando por otras categorías intermedias.

Todos los datos que utilizamos están abiertos, linkeados en las notas, para que cualquiera pueda chequearlos y evaluar nuestro trabajo.

Macri y los cinco hombres que aspiran a sucederlo en la Presidencia protagonizarán hoy desde las 21 horas el cuarto debate presidencial de la historia argentina y el segundo que tiene carácter obligatorio para todos los candidatos, después de la sanción de la Ley 27.337 en 2016.

Los candidatos tendrán la oportunidad de hablar en cuatro bloques:

Seguridad.

Empleo, Producción e Infraestructura.

Federalismo, Calidad institucional y rol del Estado.

Desarrollo social, Ambiente y Vivienda.

Otra vez, con el equipo de Chequeado.com y un grupo de más de 50 estudiantes y expertos de diversas áreas protagonizaremos un chequeo colectivo en vivo. Mientras los candidatos hablen y muchos de ustedes los sigan por la televisión o las redes sociales, nosotros contrastaremos sus afirmaciones y publicaremos los resultados.

Será el décimosexto chequeo colectivo en vivo que hacemos en la Argentina. Esta tecnología, que inventamos en 2013, ahora se usa en debates en Brasil, México, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros países.

Todo debate cae en afirmaciones que no siempre tienen sustento. Por lo tanto, aún la polémica que pueda suscitarse es mejor que la falta de veracidad o la falta de chequeo.