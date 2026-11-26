La Oficina de Turismo de las Islas Malvinas distribuyó un comunicado a los operadores turísticos, en especial a las empresas de cruceros, en nombre de Stanley Growers Limited, la empresa que se encarga del mantenimiento del cementerio y coordina su cuidado con los responsables del lugar, donde solicita “respeto y cuidado por las instalaciones en el Cementerio de Darwin”. El pedido fue recibido y difundido, también, por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a través de un documento donde se detallan las nuevas pautas y reglas para visitar el Cementerio Militar Argentino de Darwin.

Lo más importante del comunicado es cuando aclara sobre lo que se permite hacer adentro del cementerio, un lugar respetado por los isleños y donde se admiten algunas expresiones que están taxativamente prohibidas en el resto del archipiélago.

A diferencia de Puerto Argentino, dentro del Cementerio de Darwin las reglas permiten colocar banderas argentinas sobre una tumba o una cruz, siempre que no tenga inscripciones ni manifiestos políticos, aunque puede llevar el nombre del soldado caído o de su unidad militar.

Las recomendaciones son muy específicas: “Si la bandera se sostiene desplegada con las manos, por ejemplo, por el viento, debe mantenerse como máximo a la altura de la cintura: hacerlo por encima, a la altura de los hombros o sobre la cabeza, está prohibido porque es considerado una muestra con fines políticos y no está permitido”. Tampoco se pueden fijar placas en las cruces ni en el muro del cenotafio. Allí figuran los nombres de los 649 caídos en el conflicto. Tampoco se pueden hacer inscripciones.

Un abrazo que trasciende el tiempo y el dolor: dos mujeres recuerdan a sus seres queridos en el cementerio de Darwin JULIAN BONGIOVANNI

Hace pocas semanas se generó una polémica cuando un canal de televisión de Chile mostró placas rotas y tiradas en un basural improvisado al costado del cementerio, fue presentado como un acto de vandalismo.

Sin embargo, las autoridades informaron que se trataba de una remodelación y mantenimiento del cementerio y que siempre estuvo prohibido colgar o pegar placas en cualquier lugar. También se aclaró que “se permite circular libremente y tomar fotografías”. Este documento, que deben tener todas las empresas operadoras de turismo “debe ser llevado en cada viaje a Darwin y, si es posible, leído ante la presencia de todos los visitantes” aclarando que “Quienes incumplan las normas se exponen a ser retirados del lugar e incluso deportados”, al menos eso advierte el documento.

Respecto a la obra de mantenimiento que se está realizando en Darwin, el escrito solicita a los visitantes evitar que se toquen, se trepen, se apoyen o se fije algo en las estructuras, respetar las señales, barreras o cintas de seguridad temporales y comunicar cualquier daño o riesgo. El cementerio está en obra, por eso se busca no restringir las visitas, pero que estás sean “respetuosas”, subraya el comunicado, que dice que así se busca proteger el lugar mientras se evalúa el estado de la piedra que rodea el predio.

El documento adjunto, con el membrete de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, explica que su espíritu es “facilitar la convivencia entre las Islas y el Continente y consolidar los vínculos de Paz”. “Este Cementerio, como todos los cementerios militares, está por encima de la política”, señala. Finalmente, el texto recuerda que los habitantes de las islas respetan el lugar de descanso de los combatientes, pero piden, a su vez, que también se respeten sus sentimientos.

El turismo es una de las industrias más potentes en las islas Malvinas. Así lo demostraron los indicadores de la temporada de cruceros 2024-2025, que comienza en octubre y culmina en marzo, donde los “kelpers” recibieron un total de 71.345 pasajeros. Para la temporada que está pronto a comenzar, estiman mantener cifras cercanas a los 80.000 visitantes, con días en los que las islas recibirán entre 3000 y 5000 turistas en puerto.

Las sanciones no son nuevas, existen desde el año 2014, cuando se decretó una norma de cumplimiento local que prohíbe exhibir banderas, atuendos o realizar manifestaciones públicas que pongan en duda la soberanía del Reino Unido en las islas.

Sede del consejo de gobierno de las islas Malvinas Hugo Alconada Mon

Esta iniciativa fue impulsada en su momento por Kris Thorsen, una isleña que reclamaba al gobierno local que interviniera a través de la Policía Real ante cada gesto de parte de un argentino que pudiera ser considerado una provocación, de esta manera se evitaría que los locales pasen momentos de “intranquilidad” provocados por ver los colores “argentinos” exhibidos por algún turista o escuchar una proclama “patriótica”, porque toda esa situación les hacía recordar la guerra desatada en 1982.

Desde ese momento, agosto de 2014, se decretó que, en el territorio de las islas, enarbolar los colores nacionales argentinos representa un “comportamiento inaceptable”. De esta manera pueden ser sancionados todos aquellos que “flameen una bandera argentina” y, además, pueden llegar a ser declarados “personas no gratas”. La legislación también dispone que la fuerza policial local “le pedirá al individuo que guarde el símbolo nacional”.

Darwin fue, de hecho, siempre una excepción a esas reglas, ahora, quizás como un gesto de buena convivencia, se autoriza solo allí la posibilidad de llevar banderas argentinas, pero no alzarlas no hacer demostraciones ostentosas con ellas. Una regla que seguramente traerá polémica.