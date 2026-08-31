Ordenan detener a Resnick Brenner, un exfuncionario de la AFIP involucrado en el caso Ciccone

El Tribunal Oral Federal 2 de Salta ordenó detener a Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la provincia norteña, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena en su contra a cuatro años de prisión por delitos de corrupción en la administración pública.

El jueves pasado, la Corte dejó firme la condena y habilitó que Resnik Brenner vuelva a ser juzgado por pedir coimas a un empresario a cambio de protección ante posibles sanciones tributarias.

Resnick Brenner, que había sido mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador, ya cuenta con una condena firme a tres años de prisión condicional en el caso Ciccone.

Por eso las penas le fueron unificadas en 5 años y seis meses de prisión en ambas causas, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Ricardo Echegaray. Archivo

Ahora a pedido del fiscal Carlos Amad, la jueza Alejandra Cataldi dispuso su detención. Según su abogado Jorge Chueco, también condenado en la causa contra Lázaro Báez, Resnick Brenner se entregaría en la próximas horas en la sede de Gendarmería Nacional, en Buenos Aires, Campana.

La causa por la que fue condenado ahora se conoció en 2018 cuando, por orden del juzgado federal 1 de Salta, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, altos funcionarios de la AFIP, por conceder beneficios impositivos a contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero.

La fiscalía les imputó delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.

De acuerdo a la investigación, los imputados habrían concedido beneficios a diversos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero. Además, fueron acusados de extorsionar a empresarios, a quienes les exigían dinero a los fines de no involucrarlos en causas de trata laboral.

El caso llegó a juicio, declararon empresarios que confesaron haber pagado coimas, y en agosto de 2023 el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner y a Nicolás Fili -exjefe del Área Jurídica- a cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Pero el tribunal absolvió a los exfuncionarios junto a los empresarios dueños de la minera Santa Rita, Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, que llegaron a juicio por cohecho (pasivo y activo).

La fiscalía apeló esta decisión y la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló esas absoluciones y, al mismo tiempo, confirmó las condenas dictadas. Las defensas llegaron en queja a la Corte Suprema de Justicia contra las dos decisiones.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo contra la condena por inadmisible.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti CSJN

Lo mismo hizo con la otra presentación sobre la nulidad, porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Resnick Brenner fue jefe de asesores de Echegaray en la AFIP y en ese rol fue denunciado por intervenir en el caso Ciccone, la imprenta que imprimía el papel moneda y que tenía problemas de impuestos.

En 2018, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa donde fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou, quien gestionó una solución para los problemas impositivos de Ciccone y se quedó con parte de sus acciones.

Amado Boudou Pilar Camacho - LA NACION

Resnick Brenner también cobró relevancia luego como abogado de la tripulación venezolana e iraní del avión que estuvo retenido en 2022 en el aeropuerto de Ezeiza.