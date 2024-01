escuchar

Alrededor de 700 personas de organizaciones sociales y políticas que integran la Multisectorial de La Matanza cortaron hoy la ruta 3 a la altura de la intersección entre las vías del ferrocarril y la calle German Abdala, en la localidad de Isidro Casanova. Sin embargo, dejaron liberado un carril para colectivos, en una manifestación en contra del megadecreto del presidente Javier Milei y la ley ómnibus. La policía debió desviar el tránsito a una cuadra.

Mientras tanto, la ley ómnibus continúa hoy su tratamiento en las reuniones plenarias de comisiones en Diputados, donde organizaciones de la sociedad civil se acercan a dar sus perspectivas sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El piquetero Luis D’Elia explicó por qué la marcha es una manifestación contra el DNU y la ley ómnibus: “Hoy no funciona un solo comedor en ningún lugar del país. Nunca lo vi esto, ni siquiera con [Mauricio] Macri. Se han caído 10.000 comedores del programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Vas a los ministerios no te atiende nadie, no hay nadie”. Agregó que no sabe “cuánto tiempo más se puede gobernar en estos términos”. La movilización también está impulsada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete.

Alderete sostuvo que las medidas del Gobierno son parte de “un plan macabro”. “La inflación, los jubilados que no pueden pagar los medicamentos, los trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza y ahora están yendo a los comedores... Nosotros queremos negociar porque tenemos que llevar algo para que nuestros compañeros puedan seguir sobreviviendo. No queremos que estalle nuestro país. Pero si estalla va a ser culpa de este gobierno con las medidas que ha tomado”, agregó.

La exlegisladora y actual dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll afirmó que esperan que “la convocatoria sea grande”. También apuntó contra el ajuste y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El Gobierno dice que el ajuste va a ser por un tiempo, pero estamos cada vez peor. A la ministra Bullrich le cruzan la frontera de la capital y parece que su accionar tiene que ser del otro lado, dónde todo tiene que ser más prolijo para ella. No entienden lo que le pasa a la gente, dan vergüenza“.

El secretario General de la CTA Hugo Yasky advirtió que “un país rico como este no puede estar pasando la necesidad que está pasando” y que espera que la Cámara de Diputados “haga las cosas bien porque sino hay que ir a buscar a los diputados a la casa. Otra cosa no se merecen”.

Para las 10:30 horas, la Policía Federal pidió que la manifestación se quede a un solo lado de la vía, del lado de la calle Pekín, por prevención de accidentes por el paso del ferrocarril. Los manifestantes accedieron y la protesta continuó en forma pacífica. Para esta hora también circulaban automóviles por el carril habilitado y no solo colectivos, como al comienzo de la protesta. Mientras tanto, algunas agrupaciones cocinan en ollas populares sobre la vereda.

Si bien había versiones que Ministerio de Seguridad de la Nación enviaría más efectivos, los agentes de la policía en la zona afirman que el plan es continuar con un carril habilitado y con los efectivos ya presentes.

La dirigente de Somos Barrios de Pie Viviana Oscari sostuvo que no están pidiendo “tierras ni fortuna, sino que con la comida de los chicos no se jode”. “Nosotros entendemos que este DNU no solo viene a vender la patria sino también a vender los derechos de los niños y niñas del conurbano y de todo el país”.

