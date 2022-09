Oscar Parrilli se refirió a una posible cumbre entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri: “Ella nunca ha puesto límites”

Tras la primera aparición pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner luego del intento de magnicidio que sufrió en la vereda de su edificio ubicado en Recoleta, el senador nacional Oscar Parrilli dejó abierta la puerta a un posible acercamiento con sectores de la oposición. “Cristina nunca ha puesto límites”, respondió uno de los hombres de mayor confianza de la exmandataria al ser consultado por un eventual encuentro con el expresidente Mauricio Macri. “No quiero hacer elucubraciones, el tiempo lo dirá”, añadió en declaraciones a El Destape Radio.

“Ella lo viene planteando desde hace mucho tiempo y ha dado muestras concretas de su posibilidad de apertura al diálogo”, indicó Parrilli, para quien la vicepresidenta “no tiene límites” en esa “amplitud”. Y citó las reuniones que la actual jefa del Senado mantuvo “con dirigentes que están en sus antípodas”, como los economistas Martín Redrado y Carlos Melconian. “Nosotros tenemos que seguir insistiendo en este rumbo”, subrayó.

En ese sentido, en referencia a la predisposición que podría haber de parte de la oposición, Parrilli se mostró cauto. “Aunque en las conversaciones particulares muchos de ellos lo manifiestan, yo quiero esperar y no quiero dar nombres”, señaló el senador por Neuquén. Y agregó: “Cuando por lo menos algún sector de la oposición deje de ser sensible a los medios hegemónicos de comunicación, que son los que alientan y fomentan la división entre los sectores políticos de la Argentina, creo que va a estar dada la posibilidad de sentarnos a la mesa”.

El senador del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli Fabián Marelli/LA NACION

Los rumores acerca de una posible cumbre entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri se acrecentaron esta semana luego de que trascendiera la reunión que mantuvo la vicepresidenta con el senador nacional de Juntos por el Cambio, José Torello, amigo íntimo del fundador de Pro. Según pudo saber LA NACION, fue su par puntano Adolfo Rodríguez Saá, principal difusor de la necesidad de bajar el nivel de crispación y lograr una mayor articulación entre oficialismo y oposición, quien ayudó a gestionar la audiencia.

“No se habló de Macri ni de ningún acuerdo, sino sobre temas generales y personales. Fue muy agradable”, graficaron a este diario fuentes de Pro al tanto del sorpresivo encuentro. Asimismo indicaron que Macri y Torello conversaron al respecto poco después. El expresidente no lo avaló, pero tampoco lo cuestionó. Es más, quiso saber los pormenores de la charla. Cristina Kirchner sabía que Torrello le informaría a su amigo sobre el contacto.

Las condiciones de Larroque

Quien también dio su opinión acerca de un posible diálogo entre ambos dirigentes políticos fue el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque. En medio del intento del Gobierno de acercarse a la oposición, el funcionario de Axel Kicillof no descartó que los dos expresidentes pueden llegar a mantener una reunión, aunque planteó condiciones para que se lleve a cabo.

“Es importante que podamos generar los ámbitos, los espacios y los mecanismos”, afirmó Larroque al ser consultado sobre la posibilidad de esa reunión en una entrevista con Radio con Vos. No obstante, hizo hincapié en los reparos. “Siempre y cuando el diálogo sea sincero y no superficial, y no que se busque una foto para tranquilizar conciencias y que todo siga como venía hasta ahora”, enfatizó.

Vallado en casa de cristina marcos Brindicci

Larroque enmarcó su respuesta en la necesidad de que haya un acercamiento entre la oposición y el oficialismo tras el atentado contra Cristina Kirchner el 1° de septiembre. “Me parece que, más allá de los nombres personales, es necesario ponderar que esto ha traspasado un límite”, aseveró. “La democracia alberga tensiones y disputas pero deben ser resueltas en su seno y a través de los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución”, agregó.

En ese sentido, la Casa Rosada había convocado la semana pasada a las fuerzas opositoras a establecer un canal de contacto para “recuperar la racionalidad” y “reencauzar la convivencia democrática”. Sin embargo, buena parte de los dirigentes desoyeron ese llamado y manifestaron desconfianza de la intención del Gobierno, tal como publicó LA NACION. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, llevó la invitación informalmente a algunos dirigentes.