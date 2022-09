Juntos por el Cambio toma distancia de la convocatoria al diálogo que hizo el Gobierno: “Nadie nos llamó”

Autoridades parlamentarias y jefes partidarios de Juntos por el Cambio tomaron hoy distancia de la convocatoria que impulsa al Gobierno a sindicalistas, empresarios y opositores para “bajar un cambio” y “reencauzar la convivencia democrática” tras el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner. La intención de la Casa Rosada, que puso sobre la mesa el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sorprendió a referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica , quienes niegan haber mantenido contactos con el funcionario de Alberto Fernández y referente de La Cámpora para abrir un canal de entendimiento entre el oficialismo, la oposición, gremialistas e integrantes del establishment para reducir la incertidumbre en la sociedad.

“Nadie me llamó. No hubo un contacto ni formal ni informal. No hay nada”, aseguró Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados, ante la consulta de LA NACION.

En el partido fundado por Mauricio Macri evalúan con desconfianza la maniobra del kirchnerismo, sobre todo, después de que el Presidente y los máximos referentes del Frente de Todos acusaran a los líderes de la oposición y los medios de sembrar la violencia a través de los denominados “discursos del odio”. De hecho, De Pedro había apuntado contra la prensa tras el ataque a Cristina Kirchner.

Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR en la Cámara baja, sostuvo que tampoco fue contactado por el Gobierno para explorar un acercamiento y dar certezas ante la opinión pública tras el tembladeral político por el intento de asesinato a la vicepresidenta. Lo mismo plantean cerca del radical Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, y de Martín Lousteau, líder de Evolución Radical.

“El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al ‘diálogo político para bajar un cambio’. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, dijo Negri, quien compartió en sus redes el tuit de De Pedro en el que acusaba a los medios de “sembrar un clima de odio y revancha”.

El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al "diálogo político para bajar un cambio".

La propuesta todavía no nos ha sido transmitida.

Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones 👇 https://t.co/m6YMeXGnj9 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 7, 2022

En la Coalición Cívica, la fuerza que conduce Elisa Carrió, también se mostraron sorprendidos por la jugada del kirchnerismo. Al igual que sus socios de Pro y la UCR, niegan que haya habido contactos con referentes del oficialismo para “abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”, como sostuvo De Pedro. En cambio, en la CC y Pro reconocen que hubo sondeos por “la misa por la paz y la fraternidad de los argentinos” que organiza para el próximo sábado el intendente de Luján, Leonardo Boto. Los jefes de las bancadas recibieron un mail de Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, con esa invitación.

Entre las autoridades del macrismo en el Congreso repiten que un eventual llamado al diálogo del Gobierno deberá ser discutida por la mesa nacional de Juntos por el Cambio. En la cúpula del espacio consideran que los jefes del oficialismo perdieron una oportunidad para articular consensos y hacer una convocatoria por la pacificación después del atentado contra la vicepresidenta. Entienden que en lugar de apelar a la moderación frente a un hecho “excepcional” desde la recuperación de la democracia, el kirchnerismo buscó “partidizar” el intento de magnicidio y rompió puentes al lanzar una diatriba contra opositores, los medios y la Justicia, a quienes acusaron de haber sido instigadores del ataque.