Otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, arrepentido kirchnerista en el caso de los Cuadernos

Claudio Uberti, el funcionario que durante el kirchnerismo manejó los contratos de concesión vial y que se transformó en el primer “arrepentido” que contó la recaudación ilegal que hacía para Néstor Kirchner, fue beneficiado hoy con la prisión domiciliaria, luego de denunciar amenazas de muerte en la cárcel. Será controlado con una tobillera electrónica.

Uberti está preso en la cárcel de Ezeiza, juzgado por el caso de los Cuadernos y condenado a cuatro años y medio de prisión por el ingreso al país de 800.000 dólares en el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, destinados a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió concederle la prisión domiciliaria a Uberti. El tribunal, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma y la disidencia parcial en los alcances del juez Alejandro Slokar, fundamentó su decisión en el grave deterioro de la salud de Uberti y el “terror” constante que padecía intramuros por su condición de imputado colaborador, lo que incluía denuncias por amenazas.

El defensor de Uberti dijo que desde que es “imputado colaborador” fue ingresado al Protocolo de Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, que se transformó en verdad en un régimen “de trato cruel, inhumano y degradante”.

Los abogados de Uberti denunciaron amenazas explícitas y manifestaciones públicas hostiles contra quienes, como él, decidieron romper el pacto de silencio. En los informes periciales del Cuerpo Médico Forense y de psicólogos de parte, quedó acreditado que el encierro le provocó un estado de “terror” subjetivamente verosímil, angustia, pesadillas y una “hipervigilancia constante”.

Para evitar agresiones en pabellones comunes, el Servicio Penitenciario Federal lo mantuvo en aislamiento prácticamente absoluto. Pasaba casi las 24 horas del día encerrado, sin actividades educativas, sin salida regular al aire libre y sin luz natural, lo que terminó agravando severamente su cuadro psicofísico.

Los jueces evaluaron además el estado de salud del exfuncionario. Uberti padece patologías crónicas e irreversibles: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia.

Se agravó el caso cuando sufrió un episodio de descompensación severa con pérdida de conocimiento, que obligó a que fuera trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital externo al penal.

Además, durante su encierro desarrolló hiperglucemia con parámetros diabéticos y tuvo que incrementar su medicación psiquiátrica por insomnio persistente y depresión.

Los jueces consideraron para decidir la posición del fiscal general Mario Alberto Villar, que apoyó el pedido de la defensa, argumentando que la permanencia de Uberti en prisión comprometería su salud más aún.

Villar dictaminó que no estaba acreditado que el Hospital Penitenciario de Ezeiza pudiera tratar adecuadamente las patologías del detenido y que debían ponderarse los severos riesgos derivados de su condición clínica junto con el estrés y el temor constante que padecía.

Los jueces de Casación advirtieron que, ante el consentimiento fundado y razonable del fiscal para otorgar el beneficio, el tribunal debía hacer lugar a la prisión domiciliaria.

Finalmente, Casación resolvió que la prisión domiciliaria deberá efectivizarse “con la inmediata colocación de una tobillera electrónica” para asegurar que el arrepentido siga sujeto al proceso desde su hogar.

Uberti, como arrepentido en el caso de los Cuadernos de las coimas, fue el más explícito en sus declaraciones, que cobran vital importancia por tratarse de un funcionario que estaba en el corazón del poder.

“Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de [Julio] De Vido”, dijo Iberti, que trabajaba para el entonces ministro de Planificación Federal, también con prisión domiciliaria por sus condenas.