Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de “shutdown” al estilo norteamericano

El presidente Javier Milei adelantó este martes por la tarde que el Gobierno trabaja en un proyecto de “shutdown” al estilo norteamericano. Según explicó, la iniciativa del oficialismo implicaría que si el presupuesto planificado se agota, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública.

Al explicar la idea que tienen en la Casa Rosada, Milei desglosó: “En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado". Esto, dijo, se remitiría al Legislativo como un proyecto de ley.

En Estados Unidos, un “shutdown” o “cierre del Gobierno” se da cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto que son necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Tal como explica CNN, en esos casos, la falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta lograr un nuevo acuerdo a nivel legislativo.

El último cierre del gobierno estadounidense (el número 15 desde 1981) ocurrió a fines de 2025 y se transformó en el más largo de la historia del país, ya que duró más de 40 días. En ese caso, el bloqueo se produjo por la falta de consenso sobre subsidios de seguro médico.

Esa vez, en Estados Unidos la asistencia alimentaria a los pobres se suspendió por primera vez, se cortó el pago de sueldo a los empleados federales y la economía operó a ciegas debido a la limitada información oficial, entre otros efectos.

Milei ancla su plan económico en el superávit fiscal y Estados Unidos es el país de referencia en materia de política exterior.

Reforma del Banco Central

El mandatario también contó hoy que está pautada para las 18 en Olivos una reunión con sus ministros de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación, Federico Sturzenegger, más el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para delinear el “formato final” de la reforma de la carta orgánica de la entidad.

Dijo que ese texto estará “interrelacionado” con otras leyes: de mercado de capitales, inocencia fiscal II, mercado de seguros y reglas fiscales.

Bausili y Caputo irán a Olivos con Sturzenegger por el cambio de la carta orgánica del Banco Central Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Es un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos, estamos un poco emocionados”, sostuvo el Presidente.

Sobre esto, contó que los ministros y Bausili le llevarán a la quinta presidencial la “versión unificada” de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

“Obviamente que la política monetaria no es el vacío: se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia el fisco”, refirió en relación con la letra chica de la iniciativa oficialista.

En tanto, insistió con que emitir podría ser penado, esto pese a que el Gobierno ya intentó con un proyecto en ese sentido que no tuvo eco en el Congreso, en otra oportunidad.

“Exactamente, [emitir podría ser penado] porque es una estafa. El Código Penal define la estafa, y la estafa y la falsificación de moneda son delitos penales. Podemos utilizar partes del Código Penal existente”, advirtió.

Festejos por Argentina

Más allá de lo político, el Presidente festejó la remontada de la Selección frente a Egipto y también habló su hermana, la secretaria general, Karina Milei, con quien vio el partido en Olivos.

Milei suele comunicarse con algunos periodistas amigos, pero Karina es esquiva a expresarse en público.

“Hubo que gritar un poco. Sufrí como la re puta madre... con mi hermana. Fue algo impresionante, emocionante, la verdad que muy fuerte”, dijo en el streaming ultraoficialista Neura Milei, a quien se lo escuchaba afónico de tanto arengar.

“La remontada del final... es impresionante lo que hicieron, es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos. Argentina había sido más, jugó mejor, pero no se le había abierto el arco, nos vacunaron de contra, no tuvimos fortuna en el penal”, analizó el Presidente y destacó al arquero egipcio Mostafa Shobeir: “La rompió, una cosa de locos lo que jugó, impresionante”.

Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto Tom Weller - dpa DPA

En eso, Milei insistió con que el plantel argentino “nunca se rindió” y que “buscó hasta el último minuto” dar vuelta el 2 a 0 del rival.

“Dicen que nunca en un Mundial hubo una reversión de resultado así en diez minutos. Es increíble, es para aplaudir a estos muchachos que nos dan un montón de alegrías. Verlos en una situación donde todo parecía indicar que se volvían... Sin embargo, se pusieron de pie y lo levantaron”, dijo el Presidente.

Fue ahí que apareció Karina Milei. “Acá sufriendo, por Dios, terrible”, comentó la hermana presidencial. “Acá estamos los dos mirando el partido, sufriendo un montón, la verdad que terrible”, acotó la secretaria general, quien dijo que no perdió la fe en el plantel de Scaloni.

“Argentina nunca se rinde, este pueblo es así”, sostuvo Karina Milei.

Después, retomó la palabra el Presidente, quien ponderó los dichos de su hermana. “Absolutamente, la Argentina no se rinde. Ese es el ADN de los argentinos, no nos den nunca por muertos porque vamos a renacer desde las cenizas. Es lo que ha hecho este grupo maravilloso. No quiero excederme en definiciones que después puedan dar lugar a otras interpretaciones más de la de un hincha del seleccionado, con el privilegio de estar al frente del cargo más importante del país. No dejo de ser un hincha y un termo de Messi”, manifestó.

Asimismo, Milei giró elogios para Scaloni, al que calificó como un “fuera de serie”. Milei hasta deslizó como una idea que, una vez que culmine su carrera, el técnico argentino podría ir a una escuela de negocios a dar clases de liderazgo.

Lionel Scaloni en una de las pausas del partido Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“No es fácil tener que comandar un grupo con gente tan, tan talentosa, y no solo que los logra liderar, sino también la humildad que sostienen cada uno de los jugadores. Es algo admirable cómo ha ordenado emocionalmente a un conjunto de estrellas, es enorme. La tarea del cuerpo técnico es extraordinaria, no tengo más que palabras de admiración y agradecimiento como hincha”, justificó Milei y expresó que el “mayor ejemplo” de esto es Messi, “el mejor jugador de todos los tiempos”.

“Si un jugador de semejante grandeza se maneja con esos niveles de humildad, también creo que es el estilo y la marca de estos jugadores”, añadió sobre el capitán y concluyó: “Lo único que puedo decir es que estoy profundamente agradecido por esta alegría. Se disfruta más todavía con todo lo que sufrimos durante 80 minutos”.