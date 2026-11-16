CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó el decreto que establece que las elecciones provinciales para el 16 de mayo del año próximo. De esta manera, la provincia norteña se suma a Neuquén, Santa Fe y Tucumán, que ya tienen calendario establecido. La tendencia predominante es separar las disputas locales de las presidenciales, previstas para el 24 de octubre.

La primera provincia en votar será Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero, mediante el decreto 1860/2026. Los neuquinos elegirán gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

El segundo turno será para Tucumán, el 9 de mayo. El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria para elegir autoridades provinciales y municipales. El mandatario sostiene que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no a una decisión coyuntural para despegarse de la disputa nacional.

Maximiliano Pullaro anunció para Santa Fe un cronograma que contempla las PASO provinciales el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio. Será la primera elección de gobernador después de la reforma constitucional que habilitó la reelección. Si bien la fecha fue anunciada, todavía no se formalizó mediante el decreto correspondiente.

La convocatoria de Sáenz se enmarca en el artículo 2 de la ley 8463 que establece que el llamado a comicios generales debe realizarse a través del Poder Ejecutivo con una antelación no menor a los seis meses respecto de la fecha de los comicios, a fin de garantizar la correcta organización del proceso electoral.

Además de gobernador y vice, los salteños elegirán representantes para ambas Cámaras legislativas (11 senadores y 30 diputados), 60 intendentes y 222 concejales municipales.

Hay otros gobernadores que anticiparon que desdoblarán, pero todavía no pusieron fecha. Entre ellos están Ignacio Torres, en Chubut; Alberto Weretilneck, en Río Negro; Leandro Zdero, en Chaco; Alfredo Cornejo, en Mendoza; y Carlos Sadir, en Jujuy. Tierra del Fuego también tiene previsto votar antes de octubre, por una disposición de su legislación electoral que ubica los comicios provinciales entre mayo y junio.

En Misiones, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa, La Rioja y Santa Cruz todavía no hay una fecha oficial definida ni una convocatoria formal, pero todas separarían la elección provincial de la nacional.

En Catamarca, Raúl Jalil confirmó que la provincia votará el 24 de octubre, en simultáneo con las presidenciales. Santiago del Estero no elegirá gobernador en 2027, porque renovó ese cargo en 2025.