Otro senador pide poder votar a distancia la ley de tierras en el Congreso porque fue operado

Al pedido de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti -a raíz de su embarazo de riesgo- de votar a distancia contra la ley de tierras que impulsa el oficialismo), se le sumó la solicitud que presentó el senador catamarqueño Flavio Fama, que no puede viajar a Buenos Aires para la sesión del jueves.

Según contó en sus redes sociales, el legislador radical atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en Catamarca. “Voy a votar en contra de la Ley de Tierras. Mis fundamentos los expondré en el plenario. Mientras transito un postoperatorio, solicité participar de manera virtual, como fue autorizado para la senadora Fernández Sagasti”, publicó en su cuenta de X.

El pedido del senador Fama

Fama no detalló a qué procedimiento fue sometido ni su período de recuperación.

El reglamento del Senado no admite sesiones virtuales. Solo se hizo por la pandemia y con la venia de la Corte Suprema de Justicia.

El caso de Sagasti

El pedido del catamarqueño llega luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel firmara ayer un decreto que autoriza de manera excepcional a la senadora mendocina a participar y, por lo tanto, también a votar, en la sesión del jueves.

Sin embargo, la medida está supeditada a lo que decida el pleno del cuerpo, que es el que tiene la facultad para tomar este tipo de decisiones. Esto promete complicar el inicio del debate del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.

La legisladora kirchnerista explicó que cursa un embarazo de 32 semanas y que, por indicación médica, no puede viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires.

Anabel Fernández Sagasti junto a su pareja al anunciar su embarazo

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", escribió.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?



El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

La senadora del Partido Justicialista insistió en que no está “incapacitada para leer expedientes para debatir ni para votar”. Mencionó asimismo que hay medios virtuales para votar a distancia que fueron avalados por la Corte Suprema de la Nación, por ejemplo, los medios autorizados durante la pandemia.

La ley de tierras

Ambos pedidos para votar a distancia -y en contra de- la ley de tierras llegan en un momento en que el oficialismo tiene los votos muy ajustados para aprobar el proyecto.

El objetivo principal de la ley es fortalecer la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la mayor resistencia aparece en el capítulo que levanta las restricciones a la venta de tierras por parte de compradores extranjeros.

Buenos Aires 4ago26. Conferencia de prensa de Patricia Bullrich sobre el proyecto de Ley de Extrajerizacion de Tierras. Rodrigo Néspolo

Según la ley vigente, el límite para la venta de tierras a extranjeros es del 15% de la superficie. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada. El proyecto inicial pretendía eliminar las restricciones para los compradores individuales y solo mantener límites si se trata de gobiernos o empresas extranjeras. Además, acelera los procesos judiciales de desalojo de inmuebles, tanto urbanos como rurales.

Sin embargo, el martes La Libertad Avanza presentó un dictamen tras ceder a la presión de la oposición dialoguista y, en vez de eliminar el tope del 15%, estableció uno del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.

El porcentaje operará como un techo, ya que también se habilita a las provincias a reglamentar límites por debajo de esa cifra.