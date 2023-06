Pablo Ansaloni, el candidato a diputado de Milei que pasó por Cambiemos y el kirchnerismo y que hoy es investigado por la Justicia

escuchar

En la lista de diputados nacionales bonaerenses de Javier Milei figura, en el quinto lugar, el nombre de alguien cuyo perfil se parece demasiado al de la “casta” que el economista libertario dice querer combatir. Se trata de Pablo Ansaloni, un sindicalista que, entre 2017 y 2021, fue legislador primero por el macrismo y después por el kirchnerismo y que en las próximas elecciones de octubre intentará volver al recinto de la Cámara baja de la mano de La Libertad Avanza.

Hace seis años, Ansaloni accedió a una banca de diputado nacional a través de una alianza entre Cambiemos y el partido Fe, la fuerza política que por entonces impulsaba el dirigente gremial Gerónimo “Momo” Venegas, uno de los creadores de lo que fue el sindicalismo macrista.

Sin embargo, de lealtad frágil y camaleónico, Ansaloni comenzó a tomar distancia de la coalición que lo sentó en el Congreso después del triunfo electoral de Alberto Fernández. En diciembre de 2019, incluso antes del cambio de mando, fue uno de los tres legisladores que anunció públicamente su ruptura con Pro, lo que le valió una catarata de críticas hasta del presidente Mauricio Macri.

Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 4, 2019

Ese mismo año, el dirigente cobró notoriedad pública cuando cuando un grupo de sicarios asesinaron a quien era su chofer. Los asesinos, en realidad, según pudo determinar la Justicia, lo buscaban a él. Eran tiempos en los que el actual postulante por La Libertad Avanza aspiraba a ser secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Es que Ansaloni, un hombre de confianza de Venegas, pero también de Ramón Ayala, el heredero del Momo, ganó protagonismo en la estructura de poder de aquel gremio y fue uno de los que administró los fondos de la obra social (Osprera), una de las prestadoras médicas más grandes del país, con más de un millón de beneficiarios. Ese lugar le valió una causa abierta por un presunto manejo irregular de sus fondos, por lo que la obra social debió ser intervenida judicialmente. Hoy, Ansaloni está acusado de encabezar una asociación ilícita y de haber desviado más de 10,5 millones de pesos a través de facturaciones irregulares.

De Massa a Milei

Antes del cierre de alianzas de este año, el dirigente quedó envuelto en una polémica a partir de la conducción de la Uatre en la provincia de Buenos Aires, a partir de una pelea entre el exlegislador y el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar. Ansaloni, líder del espacio a nivel nacional, intervino el mandato de Salazar y designó nuevas autoridades.

A fines de mayo, el ahora integrante de la lista de Milei había asegurado a LA NACION que continuaba “en la misma mesa del Frente de Todos, a través de [Sergio] Massa”, aunque reconoció que también se había sentado con La Libertad Avanza, y con gente de [Juan] Schiaretti, de [Patricia] Bullrich”. Menos de un mes después, oficializó su llegada al espacio libertario.

Pablo Ansaloni Archivo

Conocida la noticia de su postulación, el exdiputado se volvió tendencia en Twitter y varios usuarios, incluido Carlos Maslatón, compartieron un video de hace dos años en el que hizo declaraciones en contra de la comunidad judía.

“Desastre, le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas. Pero no hay caso. Este sujeto Ansaloni va quinto diputado por Provincia. Logrará la banca con el 12% de los votos“, escribió Maslatón en sus redes sociales. En la grabación, que se viralizó en 2021, se lo escucha decir a Ansaloni: “Estamos más unidos que nunca, nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. O por ahí son como los judíos, que no tienen patria, o a quién represento, Yo sí se a quien represento”.

Hace dos años, el dirigente fue desplazado de la obra social de la Uatre por esas declaraciones antisemistas. Pero el escándalo retórico, de alguna manera, aceleró los tiempos de la denuncia judicial en su contra que activó José Voytenco, el actual titular del gremio, que lo acusó de liderar una asociación ilícita, estafa y el presunto robo de más de 10.500.000 pesos a través de facturaciones truchas.

LA NACION

