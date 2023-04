Pablo González volvió a negar que sea el “candidato tapado” del kirchnerismo

escuchar

En la cuenta regresiva para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, los motores de campaña carburan a toda máquina. Después de que se instalaran rumores, el presidente de YPF, Pablo González, volvió a negar que fuese el “candidato tapado” del kirchnerismo para aspirar a la Presidencia. “Estuve con Cristina y esperaba un ofrecimiento. Yo ya estaba listo, y nada que ver”, dijo el exvicegobernador de Santa Cruz en declaraciones radiales.

“No sé de dónde salió”, dijo en diálogo con FM La Patriada, y precisó: “Los primeros días me divertía un poco cómo se especulaba en algunos medios, que hablaban y decían cosas que nada que ver”. Luego González contó que tuvo una charla con su madre en la que recibió un reproche: “Me preocupé cuando me llamó mamá, y me dijo: ‘¿Me tengo que enterar por los medios que vas a ser candidato a presidente?’”.

En el marco de las especulaciones instaladas, el titular de YPF dijo que se reunió con la vicepresidenta. “Estuve con Cristina y esperaba un ofrecimiento. Yo ya estaba listo, y nada que ver”, contó, en tono jocoso en el final de la entrevista radial.

González, quien aseguró tener un vínculo no solo con la vicepresidenta, sino con toda la familia Kirchner, indicó: “Hablo con Máximo, tengo una relación. Yo fui secretario de Rentas de Néstor como gobernador en Santa Cruz”.

Días atrás, González -en diálogo con LA NACION- ya había anticipado que no era el “candidato tapado” de Cristina Kirchner. “Nadie habló conmigo, nadie ni siquiera me lo sugirió”, dijo, y enfatizó: “La política la hago en mi provincia. No hay nada de eso ni lo va a haber. Soy una persona que trabajó políticamente en mi provincia, lamentablemente poco últimamente. Yo no soy el tapado”.

Interna en el oficialismo

Esta semana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a cargar contra el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y sumó en sus cuestionamientos al exsecretario general de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof, Andrés “El Cuervo” Larroque. En una entrevista radial, afirmó que los funcionarios “no trabajaron nunca” y los acusó de buscar minar la candidatura a la reelección de Alberto Fernández. “Me parece que no corresponde, el Presidente tendría que ser el candidato sin problemas”, aseveró.

A días de que “Wado” de Pedro calificara de “unipersonal” la decisión del jefe de Estado de convocar a una PASO y confirmara la participación del kirchnerismo en dichas primarias, Aníbal Fernández enfatizó en La 990: “Es el Presidente. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Está claro que siempre quien conduce es el que está al frente de una discusión de estas características”.

Tras ello, agregó: “Él [por el ministro del Interior] dice: ‘Es una decisión unipersonal del Presidente ¿Y de quién quiere que sea? Si es un país presidencialista y quien gobierna es el presidente. Bueno sería que tenga que preguntarle a ellos qué opinión tienen al respecto. Con lo cual, la posición es muy clara: el Presidente actuó como entendió que era lo mejor para la Argentina”.

