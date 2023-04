Macri cuestionó la forma elegida por Rodríguez Larreta para votar en la Ciudad: “No creo que Horacio haga eso”

escuchar

Mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya tiene definido que en la ciudad de Buenos Aires se votará para los comicios locales el mismo día que para la nacional, pero a través del sistema concurrente con boleta única, salió esta mañana el expresidente Mauricio Macri a insistir en que no está de acuerdo con esa medida. “No creo que Horacio haga eso”, advirtió el antes mandatario, quien le recordó al presidenciable de Pro que es un acuerdo en Juntos por el Cambio no modificar las reglas en medio de un año electoral. Remarcó también que esto implicaría no solo más gastos, sino también un incordio para los capitalinos que se acerquen a las urnas.

Este sistema no tendría precedentes en la Ciudad y cosecha la negativa de socios importantes de Pro, entre los que no solo se opone Macri, sino también las otras presidenciables de esa fuerza, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Es que consideran que no apostar por la lista sábana beneficiaría al candidato radical Martín Lousteau en detrimento de Jorge Macri, el elegido por su primo.

“La verdad, a hoy, yo no creo que Horacio haga eso”, advirtió Macri esta mañana en Radio Rivadavia, luego de que LA NACION confirmara que escindir de la boleta nacional la porteña es una decisión tomada por Rodríguez Larreta, quien haría el anuncio tras llegar mañana de Barcelona, España.

Entre sus justificativos, el expresidente -que se corrió de la carrera electoral- marcó primero: “Sería, ante todo, como Pro, como partido nuevo que vinimos a la política a mostrar algo distinto, ir en contra de los vecinos. Porque es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas, dos urnas; dos boletas, una que tienen que completar. Hasta hay gente que debería votar en distintas aulas y escuelas”.

Señaló, incluso, que esto “nunca se hizo antes en la Ciudad” y deslizó intenciones personales de Rodríguez Larreta que podrían haber motivado la medida. “Creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas, los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños, que son autónomos e independientes”, indicó y sintetizó su oposición: “Por esto y por el no a cambiar reglas electorales en año electoral, que son valores que Juntos por el Cambio ha puesto en su declaración de principios, la mayoría de Pro está en desacuerdo”.

Bajo esa postura, entonces, Macri volvió a dirigirle un mensaje a quien fue su sucesor en el Ejecutivo capitalino. “La verdad que no creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de lo que hemos trabajado tantos años”, marcó.

Dijo también el antes mandatario que de esta manera comparte la posición de “la mayoría de la dirigencia de Pro”, sobre todo en cuanto a que las reglas no se modifican en un año donde hay comicios. “Y menos por especulaciones de una parte, pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”, insistió.

“Estamos en un momento, lo estamos viendo, con argentinos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio. Con menos paciencia, como estamos viendo con los episodios en la Provincia. Tenemos un desafío, que es no complicarle la vida a la gente, ser respetuosos y no cambiar reglas creyendo que de esa manera se va a manipular el voto de los porteños, que han sido libres, independientes y han votado lo que les ha parecido”, planteó Macri, quien remarcó que lo mejor es “respetar las ideas” de los ciudadanos de la Capital. “No hace falta hacer ningún tipo de cambio que les perjudique la vida y malgaste la plata de ellos”, sostuvo.

Tal fue su disgusto con el adelanto de la medida de Rodríguez Larreta, que hasta contó que el jefe de Gobierno no lo llamó para preguntarle su opinión, pero sí le pidió que se reuniera con Lousteau. “Le expliqué que me parecía bien que él pudiera competir, pero sin afectar a los porteños. Ese es el límite”, expresó Macri, tajante, sobre lo que le dijo al candidato radical, que es el principal competidor de su primo en territorio porteño.

El crimen de Daniel Barrientos

Por otra parte, Macri envió dardos también contra el oficialismo al analizar el crimen del chofer Daniel Barrientos, cuando ladrones subieron a robar al colectivo que manejaba por La Matanza. Además de tildar de “peleas bochornosas” los idas y vueltas entre los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia, el expresidente dijo que los gobiernos kirchneristas tienen “actitud permisiva” con el narcotráfico y fue contra la opción tomada por Sergio Berni desde el viernes, quien habilitó a que personal de la UTOI revise las pertenencias de los viajeros en los colectivos. “Pasamos de un extremo al otro sin escalas: de cuestionar nuestras medidas de pedir documentos, a bajar a todo el pasaje de un medio de transporte público”, planteó Macri.

El asesinato de Daniel Barrientos desató movilizaciones de sus compañeros choferes para reclamar seguridad Fabián Marelli

Convencido de que los asesinos del colectivero tienen “daño cerebral” por estar “tomados por el narcotráfico” y “desesperados para conseguir lo que sea para seguir consumiendo”, el referente de Pro vinculó estos hechos delictivos a los errores de las administraciones peronistas de la Provincia y fustigó al actual gobernador, Axel Kicillof. No solo dijo que tiene “ineptitud e ignorancia”, sino que lo tildó de “engreído” y aseguró que es uno de los peores tres ministros de Economía de la historia argentina.

Asimismo, cuestionó al mandatario bonaerense por deslizar que Bullrich podía tener algo que ver con el homicidio de Barrientos. “Echarle la culpa a Patricia Bullrich del asesinato de este pobre chofer, con el daño que le ha traído a la familia, demuestra una negación de la realidad, la incapacidad de entender que lo que están haciendo esta mal. Entonces no hay posibilidad de que mejore”, consideró.

“Estamos en un país sin gobierno”

Sostuvo además Macri que la gestión de Alberto Fernández es “un ejército de demolición” y aseveró que el Presidente “le da clases al mundo de lo que no tiene que hacer”.

En tanto, y con duras críticas al rumbo de la economía, le pidió al titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, “que haga algo que no sea un parche y para no patear la pelota para adelante”. Dijo incluso que el Frente de Todos deja una “bomba” a la próxima administración y una “mecha en el Banco Central”.

“Nos quedan meses muy duros porque estamos en un país sin gobierno. Hay un deterioro intelectual de la coalición nunca visto, no hay coherencia, se pelean todos con todos. Esto nunca se vio, semejante nivel de descoordinación, de falta de rumbo y de plan, es la peor versión del peronismo que hayamos visto en nuestra historia”, indicó, pese a que aventuró un “futuro promisorio” si la oposición gana las elecciones.

Y hasta habló un panorama electoral sombrío para el Frente de Todos. “El kirchnerismo no entra al ballotage, estoy más convencido que nunca”, lanzó el antes mandatario, quien pronosticó que el espacio oficial quedará tercero en el Gran Buenos Aires, después de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, el espacio comandado por el diputado nacional y presidenciable Javier Milei, que tiene buena sintonía con Macri.

Boca: dijo que participará de las elecciones del club y criticó a Riquelme

Vinculado desde hace años al fútbol, opinó hasta sobre el presente de Boca Juniors y confirmó que va a participar “sin dudas” en las elecciones del club, que tendrá a Jorge Almirón como nuevo DT.

“Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Se puede ganar o perder, pero si Boca está por arriba de todas las personas. Si es el que construimos durante 12 años: una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero, no solo por los 16 títulos que ganamos, sino porque además transmitimos profesionalismo, seriedad, organización”, dijo el expresidente de esa entidad deportiva.

“Todo esto hoy, para mí, está en crisis con esta forma personalista de Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo”, consignó Macri, que siguió contra el exdiez xeneize: “No creo en eso y no me confundo. Una cosa es el jugador Riquelme, que tengo el honor de haber traído dos veces a Boca, de haberlo descubierto cuando era un juvenil, [pero] eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo”.

Para cerrar, descartó de momento intentar alcanzar la presidencia de la FIFA y dijo que está “honrado” en su rol de titular de la Fundación de la asociación del fútbol internacional.

LA NACION