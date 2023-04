Elecciones: Aníbal Fernández insistió en que Alberto debería ser el único candidato y criticó a “Wado” y a Larroque

escuchar

Tras las fuertes declaraciones que vertió esta semana sobre Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a cargar las tintas este sábado contra el titular de la cartera de Interior y sumó en sus cuestionamientos al exsecretario general de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof, Andrés “El Cuervo” Larroque. En una entrevista radial, afirmó que los funcionarios “no trabajaron nunca” y los acusó de buscar minar la candidatura a la reelección de Alberto Fernández. “Me parece que no corresponde, el Presidente tendría que ser el candidato sin problemas”, aseveró.

A días de que “Wado” de Pedro calificara de “unipersonal” la decisión del jefe de Estado de convocar a una PASO y confirmara la participación del kirchnerismo en dichas primarias, Aníbal Fernández enfatizó en La 990: “Es el Presidente. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Está claro que siempre quien conduce es el que está al frente de una discusión de estas características”.

Tras ello, agregó: “Él [por el ministro del Interior] dice: ‘Es una decisión unipersonal del Presidente ¿Y de quién quiere que sea? Si es un país presidencialista y quien gobierna es el presidente. Bueno sería que tenga que preguntarle a ellos qué opinión tienen al respecto. Con lo cual, la posición es muy clara: el Presidente actuó como entendió que era lo mejor para la Argentina”.

En ese contexto, al funcionario le preguntaron si le parece correcto que el jefe de Estado deba competir en una PASO, a lo que contestó: “No, me parece mal. El Presidente no tendría que presentarse como candidato, tendría que ser el candidato sin problemas. Y todos los que no trabajaron nunca o los que se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como “Wado”, como “El Cuervo” y esos casos, tendrían que haber sido los que acompañaban esa posición. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque se cansaron de hacer un montón de cosas a ver si el Presidente aceptaba correrse voluntariamente para que fuera otro el candidato. Me parece que no corresponde, el Presidente tiene todo el derecho del mundo como todos los presidentes ¿Quieren que discutamos la gestión? Discutámosla cuando quieran (...) creo que Alberto sigue siendo el mejor candidato”.

Respecto de la competitividad del Frente de Todos (FdT) en las próximas elecciones, dijo: “Aunque parezca mentira, estamos recién en los primeros días de abril y las listas se inscriben el 24 de junio. Hasta esos momentos hay movimientos de todo tipo para tratar de ver cuál es la mejor manera de presentarse. Bueno, esperamos a ver cuál es esa manera. Yo siento que es la persona del Presidente, a pesar de todo el daño que le han hecho los propios”.

“Absolutamente desubicado”

Los cuestionamientos de Fernández hacia los funcionarios ligados a Cristina Kirchner se sumaron a los críticas que el funcionario ya le había hecho días atrás a de Pedro con motivo de sus cuestionamientos a la estrategia electoral escogida por el Presidente.

“No es Wado el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos”, dijo el titular de Seguridad el jueves en la sede de su cartera.

Pero eso no fue todo, ya que agregó: “Parece ser que el ministro del interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias. El que tomó la decisión es el Presidente, que es el único que lo puede hacer”. Y cuando le preguntaron si es “normal” que un ministro cuestione al jefe de Estado, fue tajante: “No, no me parece normal, me parece absolutamente desubicado”. No obstante, evitó pronunciarse sobre qué haría él con este tipo de actitudes, ya que dijo que “no es celador”.

LA NACION