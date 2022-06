Pablo Micheli cruzó a Milei por plantear la venta de órganos y habló de su propio transplante

En medio de la polémica que generaron los dichos del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, luego de proclamarse a favor de la venta de órganos, el dirigente sindical estatal Pablo Micheli, quien fue trasplantado en 2013, calificó hoy de “barbaridad” las declaraciones del libertario. “Es una de las peores cosas que puede hacer un ser humano”, sentenció el extitutal de la CTA.

”Es una barbaridad y una locura lo que plantea Milei. Se trata de una de las peores cosas que puede hacer el ser humano en la historia de la humanidad. Es tremendo que alguien por necesidad tenga que vender un órgano. Es algo que salva vidas como es mi caso concreto”, afirmó Micheli en declaraciones a Radio Rebelde.

Micheli recibió en noviembre de 2013 un riñón donado por su hermana menor, Elizabeth, con el que fue trasplantado por sufrir del síndrome de Wegener que deterioraba severamente las funciones renales de su cuerpo.

El extitular de la CTA consideró como “un delirio” el planteo de Milei. ”Eso complica las cosas. Ante la falta de conocimiento, muchas personas cortan camino subiéndose al planteo con el que todos los días se machaca en los medios masivos de comunicación. Se dice que la política es una porquería y Milei se planta como un referente de la antipolítica”, sostuvo el dirigente sindical.

”La mayoría de sus propuestas son violentas, tienen que ver con cambiar radicalmente la forma de vida. Nosotros tenemos serios problemas en el país y la situación no es sencilla, pero de ninguna manera los argentinos estamos dispuestos a respaldar un cambio tan radical como el de dolarizar la economía. Eso nos termina convirtiendo en una colonia”, concluyó Micheli sobre las propuestas del diputado liberal.

La postura de Milei

El diputado de La Libertad Avanza se manifestó esta semana a favor de la venta de órganos al considerar que se trata de “un mercado más”.

Consultado sobre esta práctica prohibida por ley en la Argentina, Milei sostuvo: “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”.

Convencido de que vender los órganos debería ser una decisión de cada uno, Milei sustentó su forma de pensar en su idea de liberalismo. “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, cuestionó el diputado.

Con información de Télam