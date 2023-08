escuchar

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de los camioneros y uno de los tres jefes de la CGT, reclamó que el Partido Justicialista (PJ) apure una “reacción” con el objetivo de intentar remontar la derrota electoral que sufrió en las PASO a manos de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei. El dirigente sindical mostró preocupación por lo que consideró la ausencia de “una convocatoria en forma urgente” para movilizar a la militancia oficialista.

“Más allá de alguna expresión o alguna reunión, algún plenario, algunos dirigentes, no vemos que haya reacción de nuestro espacio político ”, admitió Moyano en declaraciones a la agencia Télam. “ Vemos en forma inquietante que no hay una actitud de nuestro espacio, especialmente del PJ y del PJ de la provincia de Buenos Aires. No hay una convocatoria en forma urgente y seria para empezar a movilizar nuevamente todos los sectores del espacio de Unión por la Patria, de la parte política y gremial a los movimientos sociales”, completó.

Moyano justificó su pedido de reacción hacia el peronismo con su esperanza de “entrar en el ballottage”. Aseveró que el oficialismo debe “empezar a militar e ir a buscar aquellos argentinos que no fueron a votar y, fundamentalmente, a aquellos que hoy todavía tienen alguna duda”. Y remarcó: “Si el peronismo verdaderamente se pone a movilizar, a caminar los barrios, las fábricas y las industrias, vamos a dar vuelta a este resultado y vamos a entrar en el ballottage”.

Pablo Moyano, con los otros dos integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Sergio Massa Presidencia de la Nación

El hijo de Hugo Moyano sostuvo que Milei apurará reformas laborales y lo vinculó con Mauricio Macri. “ Lo toman como joda, pero es peligroso porque se puede implementar un proyecto de país donde se va a privatizar todo , donde te van a vender hasta la última piedrita de las mineras, del litio, del gasoducto del petróleo y, fundamentalmente, una reforma laboral salvaje”, anticipó. “No es casualidad que ya estos dos personajes, como Milei y Macri, permanentemente se tiren flores porque es verdad: es lo mismo. A veces, la derecha puede ser un poco más dura o un poco más light, pero en definitiva la matriz es la misma”, añadió, y dijo también que Milei y Patricia Bullrich “prácticamente plantean lo mismo”.

El sindicalista camionero aceptó que la inflación es un problema que genera “bronca” en la población, pero dijo que la situación empeoraría con Milei. “Más allá de la bronca, que es lógico por la inflación que hoy tienen y sufren los argentinos, hay que tener memoria, y va a ser mucho peor si llega a pasar que gobierne la derecha”, opinó.

La semana pasada, el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano puso en marcha un reclamo de reapertura de paritarias en su sector, con un 140% de aumento como objetivo, según plantearon los dirigentes gremiales en una reunión con empresarios del transporte el miércoles pasado, tras la devaluación del 18% avalada por el Gobierno tras las PASO.

Al pedido salarial de los camioneros se sumaron otros gremios, que también buscan reabrir sus paritarias. Entre ellos, los bancarios, conducidos por el diputado oficialista Sergio Palazzo, o los estatales de ATE (que también reclaman una suma fija de $100 mil), sindicato que tuvo elecciones el 9 de agosto, en las que triunfó Rodolfo Aguiar, alineado con el actual titular, Hugo “Cahorro” Godoy.

LA NACION