Pablo Moyano sube el tono de su confrontación con el Gobierno y llama a marchar a Plaza de Mayo

“Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación, si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”. Las palabras desafiantes de Pablo Moyano retumbaron frente Ministerio de Salud. Fue este mediodía, en una marcha del gremio de Camioneros sobre la avenida 9 de Julio, que encabezó el dirigente sindical para reclamar al Gobierno que prorrogue el decreto presidencial que hasta el 31 de diciembre obligaba a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) a cubrir automáticamente a los trabajadores en caso de contagiarse Covid-19.

La manifestación a la cartera sanitaria que conduce Carla Vizzotti iba a realizarse ayer, pero tras un anuncio de “acercamiento” con las autoridades, la suspendieron a último momento. Sin embargo, unas pocas horas más tarde, y luego de una fallida reunión con los funcionarios del Ministerio de Trabajo, ratificaron la convocatoria para el mediodía de este viernes.

La movilización de Camioneros al Ministerio de Salud Prensa Camioneros

El incumplimiento respecto de una medida prometida por el propio Presidente había derivado en una primera marcha, la semana pasada, que tuvo lugar frente al Ministerio de Trabajo. Durante el acto, Pablo Moyano no se anduvo con vueltas: advirtió que, si las autoridades no respondían a sus demandas, irían a un paro de actividades más temprano que tarde. La amenaza de una movilización todavía mayor para la semana que viene frente a la Casa Rosada puede ser leído como el paso previo.

“Con nosotros no vas a joder. Dimos la vida mientras ustedes en sus casas o en la oficina miraban la realidad de la pandemia por televisión”, había vociferado el hijo mayor de los Moyano durante su discurso frente al Ministerio de Trabajo, en clara alusión a Claudio Moroni, uno de sus blancos predilectos. Este viernes, redobló la apuesta contra el ministro al remarcar: “Los trabajadores no se agarraron el Covid en un viaje al exterior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales”.

Marcha de camioneros en el Ministerio de Salud. Gerardo Viercovich

En el Gobierno, por su parte, sostienen que la continuidad de la atención médica por Covid no está puesta en duda y que el empleado que se haya contagiado sigue cubierto por la ART. Sin embargo, aclaran que, a diferencia del inicio de la pandemia y como ocurre con cualquier otra enfermedad, a partir del 1° de enero el trabajador debe pasar por una comisión médica.

Según pudo reconstruir LA NACION, Fernández se había comprometido personalmente ante Pablo Moyano a firmar la continuidad del DNU que venció el pasado 31 de diciembre. Fue durante una visita del líder camionero a Olivos a mediados de enero. Sin embargo, la rúbrica presidencial nunca llegó.