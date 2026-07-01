Para dejar atrás el caso Adorni, el Presidente reunió a los legisladores oficialistas en la Casa Rosada y fijó las nuevas prioridades

Pasadas las 9.20, Diego Santilli llegó a la explanada de la calle Rivadavia, donde lo esperaba el diputado y armador bonaerense, Sebastián Pareja. Luego de darse un abrazo entre contendientes a la vista de los fotógrafos, ambos ingresaron a la Casa Rosada, a la que el presidente Javier Milei había llegado casi una hora antes.

En un clima de distensión, y en la primera actividad oficial de Santilli como jefe de Gabinete, ya con su antecesor Manuel Adorni fuera de la gestión, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunieron a los legisladores que integran los bloques legislativos de La Libertad Avanza, para avanzar en la eliminación o suspensión de las PASO para 2027, y otras iniciativas legislativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Aunando a sus legisladores detrás de un objetivo concreto, los Milei buscaron por dejar atrás los escándalos patrimoniales que terminaron con Adorni fuera del Gobierno. “El Presidente nos pidió ir a fondo con la reforma”, afirmó la diputada Patricia Vázquez, al salir de la Casa Rosada, en diálogo con la prensa.

Según asistentes a la reunión, Milei habló largo y tendido sobre el plan económico del oficialismo. Anunció, según información oficial, que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una “propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

Karina Milei fue la impulsora de la convocatoria a los legisladores libertarios

Karina Milei fijó a su turno como prioritarios la reforma política, la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías (pendiente de aprobación en el Senado) y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que encabeza el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Uno a uno, y todos antes del horario convenido, las 9.30, los legisladores fueron llegando. Los rostros relajados de los legisladores eran la antítesis de la semana pasada, cuando 18 senadores libertarios arribaron a la Casa Rosada, por orden de Karina Milei y en turnos, para sacarse la foto de apoyo a Adorni. Los cuatro senadores ausentes de aquellos encuentros (Patricia Bullrich, Emilia Orozco, Francisco Paoltroni y Luis Juez), dijeron presente y alguno de ellos –como el cordobés Juez– esbozó una sonrisa ante la guardia periodística.

A la cabecera de la amplia mesa en el salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la casa, se sentaron, además de los Milei, Santilli y Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el designado vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. No asistió, en esta oportunidad, el asesor presidencial Santiago Caputo, miembro de la mesa política y con despacho en Balcarce 50.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Presidencia

Durante la reunión, que comenzó a las 9.40 con las palabras del Presidente y tuvo un intervalo al rededor de las 11 para continuar hasta el mediodía, se multiplicó el celo de la Casa Militar por evitar algún cruce de la prensa acreditada con alguno de los protagonistas. Se reforzaron los controles en los pasillos y se bloqueó la escalera que va hacia la planta baja, a pesar de que el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado ayer en su primera conferencia de prensa que se estaba “estudiando” relajar esos controles.

La eliminación de las PASO, o en el peor de los casos su suspensión, es un objetivo central para el Gobierno. Durante sus siete meses como ministro del Interior, que culminaron ayer, Santilli conversó con gobernadores y legisladores aliados para intentar convencerlos de eliminar esa herramienta, vital para el kirchnerismo y la oposición en general para resolver sus diferencias internas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Desde los despachos santillistas son optimistas y creen que la reforma “va a salir”, a pesar del rechazo que ya han adelantado desde Unión por la Patria, los partidos de izquierda, el sector del radicalismo que responde a Martin Lousteau, y otros partidos como la CC-ARI y el PS. “Ya no tenemos que pedirles a los gobernadores ni a los diputados que le tengan piedad a Adorni”, expresaron cerca del flamante jefe de Gabinete, que durante las últimas reuniones también intentaba frenar la interpelación al ministro coordinador, que era un hecho hasta que el propio Adorni renunció, el sábado pasado.