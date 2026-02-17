El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

A horas del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a LA NACION cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.

Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.

Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.

Quienes sí se manifestarán serán los integrantes del gremio estatal ATE, que prevé una manifestación hacia el Parlamento para el día en que se debata el proyecto, posiblemente este jueves, aunque de todos modos el proyecto volvería al Senado con las anunciadas modificaciones al régimen de licencias por enfermedad o accidente.

“Esta amenaza tiene menos legitimidad que las compras de la Andis. El paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, agregó con ironía el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una respuesta que hizo llegar a este diario.

Desde el Gobierno también tomaron con pinzas las declaraciones del titular del gremio de La Fraternidad, Omar Maturano, quien además criticar el eventual descuento en los haberes de los estatales (“nos hacen perder 100.000 pesos”, estimó), anunció que no habrá transporte ferroviario durante la jornada de paro y pronosticó que, si el Gobierno no reflexiona, “esto va a terminar mal, como en el 2001, cuando se canse la gente”. Para un funcionario cercano al Presidente, “Maturano es miembro del club del helicóptero, los que quieren que a la Argentina le vaya mal. La mayoría de los trabajadores están a favor de la modernización laboral”, afirmaron cerca del Presidente.

En la Casa Rosada, Milei conversó detalles del proyecto de la reforma laboral con sus colaboradores, en una jornada en la que, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, recibió a directivos de las empresas mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá), quienes les acercaron detalles sobre el multimillonario proyecto Vicuña en la provincia de San Juan.

Reina en el Gobierno la certeza de que las modificaciones al proyecto, luego de la polémica por los recortes a los salarios de quienes atraviesen una licencia por enfermedad, retrasarán su aprobación una semana. “Será el 27, pero va a salir antes de la inauguración de las sesiones ordinarias”, aseguraban en Balcarce 50, sin especificar quién o quiénes fueron los responsables de incluir el artículo 44 en la ley de modernización.

Ese artículo permite al empleador pagar el 75% de los salarios de los trabajadores que sufran un impedimento a consecuencia de un imprevisto, como un accidente domiciliario o una gripe, por ejemplo. La licencia se pagará por seis meses.

Pero, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador”, como el ejemplo de la lesión jugando al fútbol que dio el ministro Federico Sturzenegger, el empleador podrá pagar el 50% del salario. Y la licencia se extenderá hasta tres meses, o hasta seis si el trabajador tiene familiares a su cargo.

En línea con las declaraciones de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien prometió “revisar” el artículo ante los pedidos de Pro y la UCR, en el Gobierno negaban que se tratara de una derrota política. “Estas cosas pasan, será una semana después pero va a salir”, prometía un funcionario mileísta.

Mañana, según comentaron fuentes oficiales, el Presidente se reunirá temprano con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para pulir la estrategia oficialista de cara a la reunión de comisión de Legislación del Trabajo.