Paro nacional de ATE | Aguiar advirtió a Milei: “Que publique el listado de ñoquis”

En medio del paro nacional que encararon este viernes, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, le lanzó un aviso al presidente Javier Milei, cuando le pidió que publique el listado de supuestos “ñoquis” tras los despidos de empleados públicos. Según el gremio, ya se dieron 11.000 bajas de personal al que no se le renovó el contrato; el vocero Manuel Adorni habló de 15.000.

“El paro de ATE es contundente en todo el país. El sindicato exige al Gobierno que publique el listado de ñoquis ”, sostuvo irónico este viernes Aguiar, que representa a una parte de la planta estatal y esta semana había asegurado en LN+ no conocer a ningún trabajador del Estado que no cumpla sus funciones.

Incluso advirtió, en caso de que esa nómina no vea la luz: “Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ‘no prestación de servicios’”.

De esta forma el sindicalista sumó presión sobre Milei. Aguiar considera que los miles de contratos que se vencieron el 31 de marzo pasado y no fueron renovados constituyen un accionar ilegal de la Casa Rosada, ya que el empleo público -según sus planteos- debe tener estabilidad, consagrada por la Constitución Nacional. Asimismo señala que buena parte de los que están fuera de las filas públicas tenían extensa trayectoria.

“Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”, consideró el gremialista, que el miércoles ya organizó un ingreso masivo a los ministerios como forma de protesta, pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instauró una guardia especial de las fuerzas federales en los edificios e impidió la entrada de los manifestantes.

“Con el despido de trabajadoras y trabajadores con cinco, diez y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación”, dijo también Aguiar para justificar los motivos de sus reclamos.

Y para cerrar, el gremialista -que es uno de los más reactivos contra la administración de Milei y que marchará a las 12 al Ministerio de Economía- marcó: “Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: en este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país”.

