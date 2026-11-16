Al Gobierno le faltan al menos siete votos de aprobar su reforma electoral en el Senado. Reúne, por ahora, 30 apoyos y 27 rechazos. En su intento por acelerar la suspensión de las primarias (PASO), el oficialismo concentra sus esfuerzos en 15 senadores de distinta procedencia política, cuyas posiciones todavía están abiertas.

Entre ellos conviven legisladores que responden a gobernadores con reclamos económicos pendientes, radicales que exigen concesiones electorales y dirigentes con pujas intrapartidarias.

La tarea de reunir esas voluntades recae, en el Senado, sobre Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), a quien Martín Menem apuró para acelerar el tratamiento de la iniciativa. La senadora tiene a su cargo el poroteo legislativo, aunque buena parte de las negociaciones políticas y electorales con los gobernadores pasan por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esa división de tareas obliga al oficialismo a una cohesión que por ahora no exhibió.

En el último borrador, conocido la semana pasada, el Gobierno incorporó, entre otros cambios, un sistema de hasta dos colectoras para las listas legislativas nacionales.

Se trata de una herramienta con la que los libertarios buscan acercar posiciones con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), cuyos espacios podrían beneficiarse de esa modalidad electoral.

El proyecto también incorpora una cláusula de “ficha limpia”, un histórico reclamo de Pro y la UCR, que impide competir en elecciones nacionales a candidatos con condenas confirmadas en segunda instancia por cualquier delito doloso. La restricción se extiende a determinados cargos del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios y autoridades de organismos públicos.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro

Pero la negociación también pasa por los recursos. Gobernadores con votos decisivos en el Senado reclaman a la Nación el pago de deudas previsionales por las cajas jubilatorias no transferidas a la Anses. Es el caso de Córdoba y Misiones, donde el monto reclamado por esta última provincia ronda los $300.000 millones.

Las posibles concesiones, tanto electorales como económicas, todavía no garantizan la aprobación. La Constitución Nacional exige una mayoría absoluta para modificar la legislación electoral: 37 senadores y 129 diputados. Números que el oficialismo aún no tiene asegurados.

Esta semana, los libertarios intentarán dar un primer paso en el Senado: conseguir un dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Agustín Coto. Para ello necesitan reunir al menos 10 firmas entre sus 19 integrantes.

Agustín Coto, el senador libertario que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que esta semana buscará emitir dictamen Ricardo Pristupluk

Por ahora cuentan con el respaldo de los seis representantes libertarios y del radical correntino Eduardo Vischi.

Las tres firmas que les faltan podrían surgir de un grupo integrado por el mendocino Rodolfo Suárez, la cordobesa Alejandra Vigo, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Flavio Fama y el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola. Ninguno quiso adelantar su posición.

Pero incluso si consigue el despacho, el oficialismo todavía tendrá por delante una negociación más compleja. La obtención de un dictamen no garantiza la aprobación del proyecto en el recinto. La propuesta libertaria podría avanzar con las firmas necesarias y convivir con disidencias o dictámenes alternativos que reúnan los respaldos reglamentarios.

Senado Senado

La reunión de Asuntos Constitucionales, prevista para mañana a las 15, pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno con cinco de los senadores que todavía no definieron su voto. A ellos se suman otros diez legisladores cuyas posiciones serán determinantes cuando la discusión llegue al recinto.

El oficialismo sí consiguió el respaldo de una parte del radicalismo, las dos senadoras chubutenses alineadas con el gobernador Ignacio Torres y la senadora neuquina que responde a Rolando Figueroa. También cuenta con el apoyo de los dos santacruceños, que avalan la suspensión de las PASO, aunque mantienen reparos sobre otros puntos de la reforma.

Este lunes también se pronunció contra las PASO el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En contra ya se pronunciaron el PJ y las dos senadoras tucumanas que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.