La jornada de este jueves 26 de noviembre en el Congreso de la Nación estará marcada por una agenda agitada. Luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dé su informe de gestión este miércoles, la Cámara alta se preparará para centrar su actividad en el debate por la Reforma Electoral. Diputados, por otro lado, fue convocado a una sesión especial para debatir un paquete económico, comercial y judicial.

A partir de las 12 de este jueves, el proyecto de Presupuesto 2027 será el eje principal de la jornada en la Cámara baja. Asimismo, se tratarán las modificaciones introducidas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA); el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); el traspaso de competencias a la Ciudad; y otros proyectos como la modificación del Marco Regulatorio de las PyMEs, la designación de integrantes para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.

Una de las últimas sesiones de Diputados Fabián Marelli

Al mismo tiempo, los senadores centrarán su actividad en el recinto en la Reforma Electoral. El proyecto principal de la sesión busca avanzar con la media sanción de la reforma política, cuyo punto central es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Santilli y Ley de Ludopatía

La cargada agenda tendrá lugar luego de una jornada de miércoles también agitada, en la que Santilli dará su primer informe de gestión. El funcionario respondió cerca de 1300 preguntas, muchas de ellas vinculadas con temas sensibles para el Gobierno, como la emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, la situación del empleo, los recortes en el Estado y el bono de los jubilados.

A partir de las 15, Santilli hará su primera defensa del rumbo del Gobierno ante el Senado, en momentos en que todavía mantiene abiertas las negociaciones con algunos gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de Reforma Electoral. En el informe de más de 2200 páginas que el Poder Ejecutivo le giró al Senado, el jefe de Gabinete respondió al menos 1287 preguntas de los distintos bloques, en su mayoría planteadas por la bancada del PJ, que conduce José Mayans.

Bullrich, en la Cámara de Senadores Santiago Filipuzzi

En el Senado de la Nación, en tanto, ya inició el plenario de comisiones donde se buscará dictaminar el proyecto de Ludopatía para ser debatido mañana en el recinto.

Por estas horas, ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales aseguraron que la postura del Gobierno es que el proyecto se apruebe con modificaciones. Como, en ese caso, debería volver a Diputados, afirmaron que está el compromiso de que Javier Milei lo incluya en el temario de extraordinarias para que se convierta en ley antes de que termine el año.

Si el jueves sale con modificaciones y vuelve a Diputados, el problema es que el año legislativo está a punto de terminar. Fuentes del kirchnerismo en el Senado sospechan que aprobarla con cambios podría ser una forma elegante del Gobierno para dilatar los tiempos y que finalmente la ley de ludopatía pierda estado parlamentario.