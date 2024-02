escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento de la ley ómnibus. Y advirtió: “¿Por qué va a haber un muerto? Con el tema del miedo al muerto lo único que lográs es no hacer nada. No tengo miedo de actuar. ¿O vos te crees que no evalúo el costo cuando mando efectivos a enfrentar a un narco?”.

En diálogo con Romina Manguel, por FM Milenium, Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y la Izquierda por los incidentes y alertó que ese tipo de protestas “se terminaron”. “Los vimos todos a los diputados de la Izquierda y del kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza, en la calle. Está todo coordinado”, sostuvo. Y retrucó: “Van afuera a romper lo que no pueden construir adentro. Eso no es democrático”.

Incidentes en los alrededores del Congreso, después de la tercera jornada del debate por la "Ley Ómnibus”. 02/02/24 LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Nuestro objetivo es brindar seguridad pública y en las calles, que la gente sienta que el país es de ellos y no de una minoría intensa que les toma todo. Los argentinos no hubieran aceptado otra vez esto”, expresó.

Bullrich añadió que está revisando protocolos para evitar que la prensa padezca las consecuencias durante estos operativos. “Lo que pasa es que llega un momento que no podés distinguir quién es quién”, dijo. Luego, sugirió una sobreactuación del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. “Cada dos por tres se tira al piso”, afirmó.

Detenidos e incendio en Av. De Mayo, alrededores del Congreso, después de la tercera jornada del debate por la "Ley Ómnibus”. 02/02/24 LA NACION/Rodrigo Néspolo

En otro momento de la entrevista, Bullrich profundizó: “Hay que animarse las cosas. Los que dicen que van a hacer algo y no lo hacen por miedo al qué va a pasar, así terminan. El miedo está instalado en un país que se ha empobrecido. Esa Argentina tenemos que terminar”, advirtió.

Es una decisión que hay que devolver el orden de la sociedad, que es lo que permite que haya libertad, y no anarquía total y absoluta. El presidente apoya incondicionalmente”. También consideró que catalogar lo que pasó de “represión está lejos de saber lo que es represión. Fue una refriega”.

Además elogió el accionar de las fuerzas de seguridad. “No es cierto que había más oficiales que manifestantes. Parecen más porque se mueven en grupos, por los uniformes y los escudos que tienen para evitar ser golpeados con los piedrazos o los palos”, concluyó.

LA NACION