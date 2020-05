Patricia Bullrich: "Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena"

Patricia Bullrich en La Cornisa 26:15

4 de mayo de 2020 • 02:00

La exministra de seguridad Patricia Bullrich mantuvo un mano a mano con Luis Majul , en el programa La Cornisa , que se emite por LN+ . La política habló sobre cómo ve al país en cuarentena, cuáles cree que son los puntos débiles en la estrategia llevada a cabo por el presidente Alberto Fernández , y cuáles serán las consecuencias económicas que dejará esta etapa.

Con respecto a la polémica sobre las excarcelaciones, Bullrich consideró que esto no es algo nuevo, sino que puede detectarse de unos meses a esta parte: " Este gobierno comenzó con un plan de impunidad, declaró que todos los presos eran presos políticos y que no había causas de corrupción . Y todo eso comenzó cuando uno mira la cantidad de presos que salieron ya en diciembre, enero y febrero. Ahí ya había una decisión de un cambio radical en la política criminal de la Argentina".

Para la exministra de seguridad, Alberto Fernández debe atender el reclamo de la gente vinculado a la polémica por las excarcelaciones: "El Presidente se enamoró de la situación en la que estaba, de la cuarentena y de su lugar, y me parece que descuidó temas absolutamente sensibles. La política criminal de nuestro gobierno caló hondo en la gente, y eso se ve hoy, los cacerolazos son porque la gente no quiere impunidad ni privilegiados, no quiere que los presos estén en la calle. Nosotros metimos presos a diez mil personas prófugas que andaban por la calle como pancho por su casa. Eso fue muy bien visto por la gente, el hecho de que el que las hacía las pagaba y no había contemplaciones. Vuelvan a poner a todos los violadores y secuestradores adentro de nuevo".

Más adelante manifestó su preocupación al considerar que el Estado argentino no plantea un horizonte concreto en la lucha contra el coronavirus: "Me parece que hoy en día el país está sin saber hacia dónde vamos. Estamos todos en cuarentena, no hay una explicación racional de etapas, de tiempos, la gente está en una situación económica absolutamente desastrosa . Sin embargo hay cosas que irritan mucho a la sociedad, que se aumente el sueldo a empleados legislativos que trabajan cuando hay miles a los que les gustaría trabajar. Las respuestas que da el Gobierno son pocas y malas. La situación de todo el comercio es desastrosa y tampoco hay un plan claro ".

Bullrich también compartió su opinión con respecto a cuál será el futuro del país en un mediano plazo, y qué pasos habría que seguir al momento de volver a una relativa normalidad: "Tenés un montón de problemas que tenés que empezar a pensar. Nosotros vamos a empezar a pensar con esta idea del comité del día después, cómo vamos a arreglar el cúmulo de relaciones rotas producto de que la gente no tiene plata, y hasta cuándo vamos a tener esta situación de incertidumbre".

Luego reflexionó sobre qué sucede con las personas que necesitan de manera urgente trabajar para llevarle alimento a su familia: "Tenés que empezar a pensar que hay gente que no tiene qué comer . Los feriantes de la villa 31 empezaron a poner sus puestos, y va la policía y se los saca, y ellos les decían que tienen que darles de comer a sus hijos. Y esto lo ves en todos lados. Han vuelto los cartoneros, pero no los cartoneros que van ordenadamente, sino los que salen a buscar algo. Entonces yo creo que tenemos que tener más certezas".

Con respecto a la actual posición de Cristina Fernández de Kirchner y al debate planteado por Majul sobre qué tanta libertad tiene Alberto Fernández al momento de la toma de decisiones Bullrich opinó: " Cristina volvió a su única agenda que es la de construir su propia impunidad. Si vos sos presidente ponete los pantalones largos y dirigí el país . Si sos presidente y te sentís de prestado, salí y denuncialo. Si el Presidente está en una situación en la que lo extorsionan, que se lo diga a la gente". Y concluyó: "Nosotros en Juntos por el cambio estamos dispuestos que el país salga adelante".