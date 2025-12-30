Splendid suma exprogramas de Milenium a su programación

Tras los cambios en la programación y la dirección periodística y artística de FM Milenium 106.7, muchos ciclos no seguirán en su programación y algunos de ellos serán parte, desde enero y febrero, de la grilla de la AM 990 Splendid, los fines de semana.

Entre los confirmados se encuentran Economía XXI que ira los sábados de 8 a 10 con Daniel Fernández Canedo, Carlos “Pato” Méndez, Federico Mayol, Valeria Weise y Mariano Ryan, bajo la producción periodística de Diego Wainstein y Lucas Ricoy.

De 10 a 12, también los sábados, Ignacio Miri, junto a Rosario Bigozzi, Ezequiel Burgo y Martín Grosz harán Cuestiones pendientes. También bajo la producción de Wainstein y Ricoy.

Por el lado de los domingos, un nuevo ciclo de Silmar Producciones estará al aire en una de las AM del Grupo Alpha Media. El mismo será No vale arrugar, que ira desde las 8 con la conducción de los periodistas de LA NACION, Francisco Jueguen y Matías Moreno, y a las 11 tras dejar luego de casi 10 años Milenium, Romina Manguel hará de 11 a 12 A confesión de parte.

El Observador 107.9, con Mercuriali

En la víspera de su tercer aniversario, la FM El Observador 107.9 estrenó su programación de verano 2026, que irá hasta el 30 de enero.

Esta tiene al frente a Romina Zuasnabar, de 6 a 7; Luis Gasulla, de 7 a 10; de 10 a 13 irá Agus Giro, de 13 a 16 estará Gustavo Noriega, de 16 a 18 irá Martín Fernández Cruz y de 18 a 20, Guido Záffora.

Franco Mercuriali, a El Observador Fabian Marelli - LA NACION

Mariana Shaalo, Martín Fernández Cruz y Fernando González serán parte de la programación del fin de semana.

Esta semana también se anunció que Franco Mercuriali (quien dejó el domingo 28 pasado Radio Rivadavia, entre otros conductores) se haría cargo del horario de 13 a 16 desde el 2 de febrero, que en 2025 estuvo a cargo de Horacio Cabak -que se despidió del espacio el viernes 26 pasado-.

Por otro lado, Luis Majul hará Entrevistas de verano, un ciclo de conversaciones que se emitiran entre las 10 y las 13, donde ya están confirmadas Pilar Sordo, Daniel Hadad, Conrado Estol, Ana Rosenfeld, Claudio Zuchovicki, Jorge Brito, Juan Carlos López Mena y Luis Cella.

Gustavo López hará radio en Mar del Plata

Mientras por las mañanas seguirá conduciendo la segunda mañana de La Red AM 910, de 10 a 14, el periodista Gustavo López en paralelo estará al frente de Un amor de verano en FM Amor en el Aire 105.9 de la Ciudad de Mar del Plata.

El ciclo se emitirá de lunes a domingos de 17 a 19 entre el 2 y el 24 de enero, como parte de las transmisiones que la radio realizará desde Playa Varese durante la temporada, ya que ahí estará ubicado el camión de la editora.

Gustavo López Santiago Filipuzzi - LA NACION

El también conductor de ESPN estará acompañado de la joven locutora marplatense Jaz López, que aportará su sello distintivo al aire y potenciará la presencia de la radio durante el mes más importante de la temporada. De jueves a domingo contarán también con la participación de la periodista de C5N, Telefe y LA NACION Pía Shaw.

El despliegue del Radio Truck, junto con la programación especial con la llegada de López, consolida a FM Amor como la radio del verano, creando espacios de encuentro con turistas, residentes y marcas en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.