Patricia Bullrich apuntó contra Carrió y sugirió que “tiene bronca por haber quedado relegada de la política”

En medio de las fuertes discrepancias en Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich cuestionó en duros términos a Elisa Carrió y rechazó que el sector más duro de la coalición, referenciado en Mauricio Macri, prevea un ajuste “brutal de la clase media” en caso de imponerse en las próximas elecciones. Afirmó que la líder de la Coalición Cívica (CC) opina de ese modo porque “quedó al margen de la vida política” y señaló que tiene “memoria selectiva”.

“Hoy Mauricio Macri no es candidato, ¿de quién está hablando?”, se preguntó. Y añadió: “No será una bronca que tiene Carrió por haber quedado relegada de la política de la Argentina. No me hago cargo de lo que diga. No le quiero contestar, no me quiero meter con Carrió porque siento que juega con una vara distorsionada, tiene una moral selectiva”, afirmó la precandidata presidencial del PRO en declaraciones a LN+

Elisa Carrió había manifestado que dentro de JxC se encuentran dos perspectivas, una más moderada -referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, y a la que ella suscribe- y otra más dura. “Hay dos modelos. Uno es el de [Mauricio] Macri que dice que hay que ajustar todo, pero yo digo que ya está todo tan ajustado que si no la clase media va a estallar. Él vino al centro y yo nunca a la derecha. El ajuste sobre una clase media diezmada es el fin porque también hay que sumarle el salto devaluatorio”, había sostenido.

Las declaraciones de Bullrich se producen un día después que se cruzara con su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y lo tildara de “ventajero” y “oportunista” por haber cuestionado al expresidente Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño había señalado que los gobiernos de las antinomias “habían fracasado” y pareció incorporar esa descripción al fundador de Pro, aunque luego se rectificó. “No se pudo en ese momento es construir un apoyo suficiente”, dijo.

En ese contexto de rispideces, Patricia Bullrich sostuvo este jueves que la líder de la Coalición Cívica se contradice cuando advierte que el ala dura de la coalición no teme ir a un escenario de “represión”. En ese sentido puso de manifiesto lo ocurrido en Jujuy y recordó que todos los partidos de Juntos por el Cambio, incluida la Coalición Cívica, respaldaron la acción tomada por Gerardo Morales para hacer frente a las protestas que se desataron como reacción a la reforma de la Constitución provincial.

“¿Hubo represión en Jujuy? bueno, la bancamos todos. ¿Carrió lo bancó? Parecen un poco contradictorio sus dichos con sus hechos. Y os hechos muestran que cuando se pone el riesgo la democracia, la tenemos que defender”, remarcó.

A su vez, le recriminó al jefe de Gobierno porteño por haber promovido una alianza con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y consideró que ese acercamiento perjudicó a Luis Juez en las elecciones de esa provincia, en las que el senador de Juntos por el Cambio fue derrotado por Martín Llaryora.

“Absolutamente lo afectó. Imagínense que alguien de Juntos en la provincia diga que lo está trayendo a [Axel[ Kicillof. No da lo mismo todo. Por eso tenemos nuestra gente, que gana elecciones. Y si de golpe dicen que da lo misino votar al oficialismo que a la oposición, eso es el tango ‘Cambalache’. Nosotros defendemos a los candidatos de Juntos por el Cambio”, afirmó

