8 de octubre de 2019 • 12:23

El domingo por la noche, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que debido a la falta de empleo más personas se dedican a la venta de drogas y generó polémica en el Gobierno, que salió a responder sus dichos y a tacharlos de erróneos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que se hizo eco de las palabras y tras pronunciarse ayer temprano, por la noche volvió a hablar del tema.

En una entrevista en el canal A24, la funcionaria de Juntos por el Cambio aseguró: " El pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, trabaja o arma un grupo de cumbia". Y lo reforzó: "Hace distintas cosas, es obrero de la construcción, hace un grupo cuartetero o de cumbia". Así le contesto al candidato, quien en televisión había afirmado: "Ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

Antes, Bullrich consideró que con su frase Kicillof estaba justificando a quienes trabajan de narcotraficantes. En redes sociales, le había respondido al exministro de Economía: " Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la provincia para armar su negocio".

"Con su declaración pareciera que Kicillof busca convertir a la provincia de Buenos Aires en una zona liberada", agregó.

Otro de los que salió a repudiar los dichos fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que calificó como "una declaración peligrosa" y "discriminatoria" la afirmación del candidato.

"La pobreza en ningún caso está relacionada al delito, me parece que es un muy mal camino el que tomó", afirmó el titular de Justicia. "Me llaman la atención las declaraciones, son muy desafortunadas, la droga como otras actividades ilícitas son delitos y no creo que los bonaerenses tomen alegremente la decisión de ir a cometer un delito", dijo de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.