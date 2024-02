escuchar

En medio del aumento de la tensión entre el gobierno nacional y las provincias, Gustavo Melella -gobernador de Tierra del Fuego- confirmó que paralizarán la producción de petróleo por 24 horas este miércoles en apoyo al reclamo por el recorte de fondos de coparticipación de su par de Chubut, Ignacio Torres. Frente a esta situación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se distanció de los dirigentes provinciales y afirmó que se trata de “una actitud total y absolutamente destituyente del gobierno de Tierra del Fuego”.

Y agregó: “No hablamos de provincias que ponen el esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Tierra del Fuego tiene una cantidad de recursos que la Nación pone de manera indirecta para los cientos de empleos del Estado”.

En diálogo con Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad se refirió también a la renuncia de su antiguo jefe de campaña, Sebastián García de Luca, que actualmente ejercía el cargo de secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Él es más de una idea de negociación en la que cedés cosas y finalmente terminás perdiendo la capacidad de conducción”, explicó y agregó: “Son dos maneras, y ayer -de manera acordada- decidimos que no tenía sentido que estuviera en un lugar en el que no se sentía cómodo”.

Ignacio Torres, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio y Sebastian García de Luca Ministerio de seguridad

Continuando con los conflictos con las provincias, apuntó nuevamente contra Tierra del Fuego y aseguró que reciben subsidios por “cientos de millones de impuestos” para ”bancar puestos de trabajo (en el Estado)”. “Nada de lo que les corresponde a las provincias por coparticipación lo están dejando de recibir. No vamos a dar un paso atrás porque de acá dependen los argentinos”, afirmó y amenazó: “Si no se dan cuenta de que tienen que acompañar un Estado más chico, las consecuencias jurídicas, políticas y legales van a ser duras”.

“El hecho de querer sacar a un Gobierno que saca privilegios y ordena al país es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y miseria. A ese país no volvemos. Que amenacen con lo quieran; todos los recursos del Estado van a ir contra aquellos que quieran rebelarse contra el orden constitucional de la Argentina”, lanzó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de una intervención de las fuerzas de seguridad para evitar el bloqueo del petróleo. “El Ministerio de Seguridad tiene objetivos estratégicos que cuida la Gendarmería Nacional, que por ley están a cargo de nosotros”, explicó y adelantó que por el momento “no tiene ninguna instrucción” del presidente Javier Milei.

En esta misma línea, consideró que la amenaza del gobernador chubutense fue “la chispa” que generó los conflictos a los que se enfrenta ahora el Gobierno. “Una cosa es ir por las vías constitucionales y otra es decir me voy a sentar y no voy a dejar sacar petróleo de la provincia. Ahora tiene que apagar esa chispa”, consideró, y expresó que “hay cosas que no son discutibles” ya que no se está hablando de fondos de coparticipación, sino de “préstamos sin obligación y fondos indirectos”.

“Le dijimos a la población que votara a Milei y al cambio. Hasta ahora le negaron muchas herramientas y leyes con los que la sociedad podría mejorar. Si nosotros apoyamos el cambio, tenemos que pronunciarnos”, indicó, y se refirió directamente a Mauricio Macri: “Como presidente de PRO yo me pronuncié; él, como expresidente de la Nación tiene un papel importante y debería pronunciarse, lo estoy esperando”.

La ministra Bullrich junto al expresidente Mauricio Macri. Ricardo Pristupluk

También aprovechó para considerar cuál es el papel del exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el conflicto con los gobernadores y de cara a las elecciones en PRO, que tendrán lugar el próximo 17 de marzo. “No creo que quiera que le vaya mal a Milei, pero está totalmente en contra de lo que está pasando. Él es del diálogo, aunque eso signifique que el país siga igual”, subrayó, y acotó: “Está trabajando con gobernadores y gabinetes dándoles tips de la experiencia de gestión y ordenamiento que tuvo en la Ciudad. No está para nada de acuerdo con el Gobierno y por eso, en esta discusión, no va a estar dentro del partido”.

Finalmente, se refirió a los posibles sucesores que tendrá en la presidencia del partido y no descartó que Macri pueda ser una opción: “La discusión no es quién, es dónde estamos: ¿estamos apoyando al cambio o estamos a medias? Se porte como se porte, Milei es una persona abierta a escuchar. Lo importante no es si ‘se deja o no se deja’, es que el que presida el PRO lo tenga claro. Yo no voy a firmar ningún PRO que no esté con el cambio”.

